Daniela Martani no-vax a L’Isola: pubblico indignato. Perchè è contestata

Ha fatto il suo debutto lunedì 15 marzo 2021 L’Isola dei Famosi 2021. La partecipazione di Daniela Martani no-vax al reality ha generato dissenso generale. Il pubblico, giustamente, si è riversato anche sui social per contestare la scelta della produzione di arruolarla nel cast. Da quando è scoppiata la pandemia, la concorrente di Ilary Blasi non si è risparmiata né sul virus né su vaccini e mascherine, per non parlare sulle cure ai malati oncologici. Vederla interagire nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi (che ha fatto il pieno di ascolti) con la padrona di casa che ha perso il suocero per colpa del Coronavirus e con Iva Zanicchi che ha visto il fratello morire per Covid dopo essere stata lei stessa in terapia intensiva, è stato davvero qualcosa che ha fatto accapponare la pelle. Perchè Daniela Martani è no-vax? Nel marzo 2020 ha dichiarato che i vegani si ammalano meno e, di conseguenza, avrebbero una incidenza minore di contagio rispetto a chi segue un’alimentazione a base di carne.

A maggio scorso è esplosa sui social per essere stata multata dalla polizia municipale per avere portato in giro il cane e si è scagliata contro questo presunto abuso di potere e violazione della libertà personale. Sulle cure chemioterapiche si è detta contraria a chemioterapia e a radioterapia. Si è rifiutata anche di indossare la mascherina e lo scorso agosto ha bloccato una nave. I vaccini li considera inutili.

Molto probabilmente non mancheranno sfondoni a L’Isola dei Famosi di Daniela Martani. Ma la concorrente ha eseguito tutti i vaccini previsti prima di partire per l’Honduras? Lei sui social ha dichiarato di non aver fatto nessuna vaccinazione, bensì una profilassi. Parole che hanno creato davvero tanto rumore: com’è possibile che la produzione abbia acconsentito a questa scelta? Come stanno davvero le cose?

Isola dei Famosi 2021: Daniela Martani attaccata perché vegana

Quanto resisterà Daniela Martani a L’Isola dei Famosi? La naufraga è vegana e ha dichiarato che si limiterà a mangiare soltanto cocco, evitando il pesce. Durante il primo appuntamento del reality show l’opinionista Iva Zanicchi si è detta sorpresa della sua scelta e ha sostenuto che vorrà vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca se la rifiuterà.