Isola dei Famosi, Rosolino: “Due naufraghi non si sono divertiti: chi sono”

Massimiliano Rosolino, a distanza di alcune settimane dalla conclusione dell’Isola dei Famosi 2021, fa un bilancio della sua esperienza in Honduras, dove è sbarcato nel ruolo di inviato. Intervistato da SuperGuidaTv, l’ex campione di nuoto ha confidato che una delle missioni che si era imposto prima di intraprendere il viaggio nel reality era quella di trasmettere ai naufraghi i valori della “resistenza” e dello “sport”. Si è detto soddisfatto in tal senso, convinto di essere riuscito a dare il suo contributo.

Prima di commentare le vicende ‘isolane’, ha speso delle parole per l’amico Manuel Bortuzzo. Alcuni rumor lo vorrebbero in procinto di varcare la soglia per entrare nella Casa più spiata d’Italia per prendere parte come concorrente al Grande Fratello Vip 6, in partenza il prossimo settembre (alla guida ritroveremo Alfonso Signorini): “Penso che Manuel sia in grado di lanciare tantissimi messaggi. Non l’ho mai visto piangere e questo suo atteggiamento mi ha sempre stupito positivamente. Ogni volta che parla non dà tristezza ma regala emozione. Se dovesse partecipare sono sicuro che si divertirebbe”.

Capitolo Isola dei Famosi 2021 – Inizialmente Rosolino è stato travolto dalle critiche in quanto è sembrato un pesce fuor d’acqua e non avvezzo ai tempi televisivi. “Sapevo che avrei avvertito maggiore fatica all’inizio. Poi una volta entrato nelle dinamiche del reality mi sono divertito di più”, ha spiegato il nuotatore. Ilary Blasi, in una recente intervista, non ha negato che in principio Massimiliano non era del tutto ‘allineato’. Tuttavia la moglie di Totti ha trasformato tale fatto in un punto di forza, giocandoci sopra e restituendo dei momenti leggeri e di divertimento.

Se per il prossimo anno Mediaset dovesse tornare a bussare alla sua porta, direbbe di sì o di no? “Accetterei subito”, ha dichiarato Rosolino senza pensarci due volte, aggiungendo che ora che conosce meglio il meccanismo della trasmissione sarebbe maggiormente pronto alla sfida.

Spazio poi a una riflessione su due concorrenti: vale a dire il vincitore dello show, Awed, e Gilles Rocca, concorrente complesso e discusso. Secondo Massimiliano, entrambi, non si sono goduti l’Isola come avrebbero dovuto: “Ce ne sono stati solo due che a mio avviso non si sono divertiti mai. Mi riferisco ad Awed e a Gilles Rocca”. “Mi è dispiaciuto anche vedere Miryea e Francesca Lodo patire la fame – ha aggiunto -. Da sportivo ho cercato di trasmettere a tutti il valore della resistenza. Credo che in molti l’abbiano assaporato però”.

Quando gli si domanda per chi tifasse e quali concorrenti lo hanno maggiormente colpito, Rosolino adotta la diplomazia. “Non avevo preferenze”, dicendo di aver fatto il tifo per tutti. In realtà poi si dilunga su alcuni naufraghi. Ad esempio Myrea l’ha definita una piacevole sorpresa mentre di Vera Gemma puntualizza che “ha giocato più a carte scoperte”.

“Andrea Cerioli – ha spiegato sempre Massimiliano – che all’inizio abbiamo visto affaticato si è poi divertito. Ho visto soffrire anche Ignazio e Andrea Diamante. E poi Roberto Ciufoli che pur essendo stato nominato tante volte ha dimostrato di essere il più serio dando il filo da torcere a tutti”.