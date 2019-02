Isola dei famosi, Riccardo Fogli e Aaron sotto accusa: dubbi e frecciatine

Isola dei famosi 2019, Riccardo Fogli non convince Marina La Rosa: botta e risposta tra i naufraghi

Incomprensioni e malumori stanno avendo la meglio a l’Isola dei famosi. Oggi, come abbiamo visto durante il daytime, ad essere finiti nel mirino degli altri naufraghi sono stati Riccardo Fogli e Aaron. Entrambi, anche se in momenti differenti della giornata, sono stati accusati (da persone diverse) di non essere molto chiari e di non prendere mai posizione. Ad avere da ridire nei confronti di Riccardo fogli, a seguito della discussione che ha visto i Jeremias e Soleil isolarsi dal resto del gruppo, è stata Maria La Rosa. Quest’ultima, dopo essersi spesa in prima persona per difendere i suoi compagni dalle provocazioni di Soleil e Jeremias, non ha molto apprezzato il silenzio di Riccardo durante la lite e così, con un’ironia pungente, gli ha detto: “Tu non prendi mai parte”.

Isola dei famosi: Riccardo Fogli replica alle accuse di Marina La Rosa

Riccardo Fogli, alle parole di Marina, oggi ha replicato dicendo: “Io lavoro dalla mattina alla sera, questo è il mio contributo alla comunità”. Al cantante dei Pooh, dunque, interessa solo continuare la propria esperienza a l’Isola senza dare fastidio o farsi infastidire dagli altri. Di non essere interessato ai drammi, di fatto, ne ha dato dimostrazione mercoledì scorso, durante la diretta. In puntata, quando gli è stato comunicato del presunto tradimento della moglie, Fogli è rimasto impassibile. Non ha creduto fin da subito al gossip sulla sua dolce metà e, come abbiamo visto, ha preferito stroncare ogni tipo di rumours sul nascere.

Isola 2019, Luca Vismara contro Aaaron: “Banderuola”

Aaron, come Riccardo Fogli, è stato accusato oggi di aver dimostrato poco carattere a l’Isola e di essere stato poco chiaro e deciso durante il suo percorso. Quest’ultimo, mentre era impegnato nella prova settimanale con i suoi compagni, è stato definito da Luca Vismara “Una banderuola” e,proprio per questo motivo, inaffidabile e poco leale.