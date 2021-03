Isola dei Famosi: Rafinados e Burinos ‘riuniti’, emergono prime antipatie

Nel daytime dell’Isola dei Famosi 2021 di oggi sono emerse le prime antipatie tra naufraghi. I concorrenti stanno vivendo sulle spiagge dell’Honduras da dieci giorni ormai, la convivenza non è più agli inizi e quindi è tempo di scoprire pregi e difetti di tutti. A quanto pare Vera Gemma e Brando Giorgi domani sera saranno protagonisti della puntata. Proprio su loro due infatti stanno emergendo le prime antipatie. L’attore è stato molto contestato per il suo atteggiamento già nei Rafinados, ma pare che anche i Burinos non siano proprio felici di averlo in squadra. Elisa Isoardi lo aveva accusato di essere entrato a gamba tesa e di voler dettare legge: le sensazioni dei Burinos sono state più o meno le stesse.

Nel daytime infatti Valentina Persia e Awed si sono lamentati dell’atteggiamento di Brando. La prima si è sentita col fiato sul collo mentre provava ad accendere il fuoco: hanno incaricato lei perché era la più indicata secondo il gruppo, ma pare che Brando non sia riuscito a fare a meno di dire la sua. Quindi le ha girato parecchio intorno, fino al momento in cui ha capito che era il caso di lasciare Valentina tranquilla. Lei alla telecamere ha confidato di non gradire particolarmente questi caratteri un po’ invadenti. Awed invece ha raccontato che Giorgi dispensa molti consigli, soprattutto quando non sono richiesti. Insomma, pare che l’attore avrà qualche problema in qualsiasi squadra starà.

Anche Vera Gemma ha capito di non stare simpatica a tutti. Oggi Paul Gascoigne ha confidato a Francesca Lodo, che rischia di lasciare l’Isola, che Gemma prende sempre le sue infradito. Pare che a lui dia molto fastidio anche il fatto che Vera si attivi parecchio quando ci sono le telecamere. Francesca ha cercato di difendere in parte l’altra, spiegando che comunque sono tutti lì per fare la stessa cosa, ovvero spettacolo. Diverso sarebbe il discorso se invece ci fosse la volontà di apparire a tutti i costi, quindi oscurando gli altri e prendendosi la scena. Anche tra Paul e e Vera quindi potrebbero esserci degli screzi in puntata domani.

Ma finalmente è arrivata la comunicazione tanto attesa dai concorrenti: Radinafos e Burinos possono comunicare tra loro. Da questo momento possono parlare e interagire attraverso la barriera, ma sempre restando ognuno sulla propria spiaggia. Il più felice di tutti di questa novità è stato Awed: adesso può finalmente parlare con Drusilla e Miryea!