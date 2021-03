Isola dei Famosi quinta puntata: nominati, eliminato che resta, primo leader

È andata in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 stasera, lunedì 29 marzo 2021. Ilary Blasi, dopo aver salutato i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, si è collegata con Playa Palapa. Ha chiesto immediatamente a Massimiliano Rsolino di rivelare quali sono le attuali condizioni di salute di Paul Gascoigne. Quest’ultimo ha avuto un infortunio alla spalla durante una prova in diretta e, al momento, non si trova insieme agli naufraghi. Si parlava di un suo eventuale ritiro, ma l’inviato ha fatto sapere che Paul sembra intenzionato a tornare in gioco non appena sarà possibile.

Sta meglio, ma ancora non si sa quando e se potrà tornare. Ha preso inizio poi la prova apnea per i nominati di questa settimana: Gilles, Awed e Vera Gemma. A vincere è stato il primo, che ha scelto come ricompensa la farina. In Palapa si è poi acceso lo scontro tra i naufraghi. In particolare, la Blasi ha notare i vari litigi avvenuti in questi giorni in Honduras. Awed ha discusso animatamente con Gilles e il suo comportamento non ha trovato l’approvazione del resto del gruppo, fatta eccezione per Vera.

Infatti, lo youtuber e l’attrice hanno dimostrato di essere molto uniti. I due naufraghi si sono scontrati con i loro compagni, tra cui Valentina, Gilles e Daniela Martani. Dallo studio, Zorzi ha dato ragione a Gilles, criticando l’atteggiamento di Awed. La puntata è andata avanti con una clip che ha visto Andrea Cerioli provato, dopo solo qualche giorno in Honduras.

Subito dopo, i naufraghi ha dovuto affrontare la prova ricompensa. Miryea e Drusilla, in quanto le due concorrenti più giovani, hanno formato le due squadre, chiamando a uno a uno i naufraghi. Drusilla ha scelto Angela, Gilles, Cerioli, Awed ed Elisa. Miryea ha scelto Francesca, Daniela, Valentina, Braida e Vera.

Roberto non ha potuto affrontare la prova, a causa di un infortunio subito qualche puntata fa. L’attore ha preso parte al gioco, scommettendo sulla squadra di Drusilla. Ed è stato proprio questo gruppo a vincere la prova. I concorrenti appartenenti alla squadra hanno avuto l’opportunità di mangiare il pollo con le patate.

La Isoardi è stata poi messa al corrente del suo successo nel Regno Unito. Ebbene, ha avuto modo di leggere un articolo della rivista The Sun, in cui ha potuto notare il sostegno da parte degli inglesi. È arrivato il momento di conoscere il risultato del televoto. La meno votata è stata Vera, che ha dovuto lasciare la Palapa, con il 15% dei voti.

Prima di andare via, l’attrice ha potuto mandare nominare uno dei concorrenti, con il ‘bacio di giuda’. Vera ha scelto Francesca. Tutti contro tutti, i naufraghi hanno poi lottato nella prova leader. La prima fase ha decretato i due migliori – Awed e Angela -, mentre la seconda e ultima è servita a decretare il primo leader di questa edizione.

I due concorrenti che hanno superato la prima fase, hanno dovuto affrontare la famosa prova del fuoco. Awed ha resistito fino a 1 minuto e 37 secondi, mentre Angela 1 minuto e 47 secondi. La prima leader di questa edizione dell’Isola dei Famosi è la Melillo, la quale ha conquistato l’immunità.

Vera è, intanto, approdata su Parasite Island, dove è stata accolta da Fariba, Ubaldo e Brando. La prossima puntata avranno l’opportunità di rientrare in gioco. Solo tre di loro potranno tornare a essere dei concorrenti e Parasite Island non esisterà più. Vera ha deciso così di restare, dandosi questa seconda opportunità.

È arrivato il momento delle nomination e il più votato è stato Awed:

Gilles ha nominato Awed;

Daniela ha nominato Awed;

Roberto ha nominato Awed;

Francesca ha nominato Awed;

Awed ha nominato Francesca;

Miryea ha nominato Awed;

Andrea ha nominato Miryea;

Valentina ha nominato Awed;

Drusilla ha nominato Miryea;

Elisa ha nominato Miryea;

Beppe ha nominato Awed.

Durante le nomination, Gilles ha avuto modo di salutare la fidanzata Miriam, presente in studio. Sembra proprio che la ragazza sia riuscita a dare energia al naufrago, che non ha trattenuto la commozione. Momento importante anche per Valentina, che è finita in lacrime perché sente la forte mancanza dei figli. Invece, Elisa ha salutato sua madre, anche lei presente in studio. La Isoardi ha chiesto scusa alla mamma, per un suo comportamento del passato.

Angela, in quanto leader, ha avuto la possibilità di scegliere quale naufrago mandare al televoto con il più votato dal gruppo. Awed si scontrerà con Miryea.