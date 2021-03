Isola 2021, Paul Gascoigne non abbandona: il ritorno però è incerto

Paul Gascoigne ha deciso di continuare a essere un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. La scorsa settimana l’ex calciatore si è infortunato alla spalla, durante la prova ricompensa. Subito dopo, ha dovuto abbandonare Playa Palapa per ricevere l’aiuto da parte un medico, messo a disposizione ovviamente dalla produzione. Ed ecco che negli scorsi giorni si è parlato di un eventuale ritiro dell’allenatore di calcio. I concorrenti devono necessariamente mostrare delle buone condizioni fisiche. Ma la notizia sull’abbandono ha gettato nello sconforto i telespettatori che, in queste settimane, hanno imparato ad apprezzarlo. Le indiscrezioni avevano annunciato che la Blasi avrebbe fatto sapere al pubblico del ritiro di Paul durante la quinta puntata, in onda questa sera, lunedì 29 marzo 2021.

La conduttrice, dopo aver salutato i suoi opinionisti – Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi -, si è collegata con Playa Palapa e subito ha chiesto notizie sulle condizioni di salute di Gascoigne a Massimiliano Rosolino. Proprio quest’ultimo ha rivelato che l’ex calciatore sta meglio. Nonostante ciò, non è ancora possibile sapere quando avrà la possibilità di tornare a vivere questa esperienza insieme agli altri naufraghi. Detto ciò, Massimiliano ha risposto al dubbio di questi ultimi giorni: pare che Paul sia pronto a tornare in gioco non appena si rimetterà in forma. Ma non è ancora certo, se il medico gli permetterà di fare ritorno.

“Sta bene. Sta molto meglio. Ha un tutore per la spalla. Non sappiamo ancora se potrà rientrare, ma quando io gli ho fatto la domanda Vuoi tornare?’. Mi fa così… vuol dire sì”

L’inviato ha raccontato di aver chiesto lui stesso al naufrago se tornerà sulla playa dopo l’infortunio. E Paul avrebbe detto sì, muovendo la testa. Dunque, sembra proprio che l’ex calciatore non abbia alcuna intenzione di lasciare il reality show. Pertanto, bisognerà attendere le prossime puntate per poterlo rivedere sulla playa insieme agli altri naufraghi. Infatti, si pensa che dovrà restare a riposo e sotto controllo medico per almeno due settimane.

Ora non resta che attendere per scoprire quando potrà riprendere in mano il suo percorso in Honduras. Intanto, il nome del figlio, Regan, è stato al centro delle notizie in questi giorni. Il motivo? Circa due anni fa il ragazzo, noto ballerino, ha deciso di fare coming out nel Regno Unito, durante un programma tv. Dopo di che, lo stesso Paul ha rivelato come ha reagito di fronte alla notizia sul figlio.