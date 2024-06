Isola dei Famosi, quale naufraga ha sempre portato una parrucca

L’Isola dei Famosi 18 ha chiuso i battenti. Mercoledì 5 giugno è andata in onda la finalissima che ha visto trionfare Aras Senol. Nelle ultime ore, tra le curiosità emerse sul reality show, ce ne è una che ha destato particolare interesse. Si è venuto a sapere che una naufraga, lungo tutta la sua permanenza in Honduras, non si è mai mostrata con i propri capelli, prediligendo indossare una parrucca. Di chi si tratta? E come è possibile che una concorrente abbia potuto portare capelli finti senza che nessuno se ne accorgesse?

Si parta con il dire che la persona della parrucca è Khady Gueye che è rimasta in gioco fino al giorno 52; è stata eliminata una settimana prima della finalissima. La sua acconciatura, più volte, è stato oggetto di dibattito. Tra l’altro, proprio per via del modo di tenere i capelli, Khady si è ritrovata obbligata a portare un collare ortopedico dopo essere rimasta incastrata con le extension al palo nel corso di una sfida per decretare il leader.

La giovane, nelle scorse ore, attraverso una story Instagram, ha rivelato che durante il suo percorso nel programma ha sempre sfoggiato una parrucca. : “Il segreto dei miei capelli sull’Isola? Il trucco c’è e non si vede! Scherzi a parte, ho la fortuna di avere mia zia che mi supporta nella scelta e nell’acquisto di extension e parrucche. Proprio durante L’Isola dei Famosi mi sono trovata davvero benissimo con le cuciture (la wig è stata cucita ed è stata super resistente)“.

Perché la ragazza ha deciso di non mostrare i suoi capelli veri? Per una questione di comodità in quanto la decisione di portare una parrucca cucita le ha permesso di stare più comoda e anche di avere una igiene migliore.

L’Isola dei Famosi 18: la necessità di trovare nuove idee e il cast sbagliato

Mai come quest’anno il reality dei naufraghi ha avuto ascolti così bassi. In alcune puntate si è persino scesi al 12% di share, dato da flop per un prime time su Canale 5. Vladimir Luxuria aveva iniziato bene, ma via via è andata perdendosi. Dario Maltese e Sonia Bruganelli non hanno lasciato il segno. Ottima invece Elenoire Casalegno. Capitolo cast: senza troppo girarci attorno, chi ha scelto i concorrenti, ha toppato. Lo ha persino detto il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Scavando più a fondo c’è anche un altro discorso da fare: il format de L’Isola è usurato e bisognerebbe tentare di rinnovarlo da cima a fondo per provare a farlo rifunzionare.