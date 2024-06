Isola 18, festa post finale: grandi assenti e spunta Madonia

Ieri, mercoledì 5 giungo, si è svolta la finale dell’Isola dei Famosi. Aras Senol è diventato il vincitore della 18esima edizione del reality di Canale 5, seguito da Samuel Peron ed Edoardo Stoppa rispettivamente al secondo e terzo posto. Si è conclusa un’edizione difficile, che ha registrati record di ascolti in negativo, non essendo riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori. Anche lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha rivelato di non essere soddisfatto dei risultati del programma, dando la colpa alla scelta sbagliata del cast. Difatti, mentre salutava il pubblico a casa, Vladimir Luxuria è scoppiata in lacrime, probabilmente sopraffatta da tutte le difficoltà di questi mesi. Nonostante ciò, ha ribadito che questa, per lei, è stata un’esperienza bellissima.

Ma, cos’è successo una volta che le telecamere si sono spente? Dopo la finale, la maggior parte degli ex concorrenti (già tornati in Italia) si sono ritrovati in studio per festeggiare la fine del programma. Grande protagonista Matilde Brandi, eliminata in semifinale, che ha documentato tutto sul suo profilo Instagram. Tra i presenti che si sono scatenati tra balli e musica, troviamo Vladimir Luxuria, Khady Gueye, Sonia Bruganelli, Dario Maltese, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali.

Non solo, ad un certo punto, è stato intravisto anche il ballerino Angelo Madonia. Nelle ultime settimane, il volto di Ballando con le stelle è stato beccato più volte in compagnia di Sonia Bruganelli e i due sembrano fare ormai coppia fissa. Madonia è apparso in uno dei video pubblicati da Matilde Brandi, dove lo si vede coinvolto in un ballo di gruppo. Insomma, la storia tra Sonia e Angelo sembra farsi sempre più seria, tanto che il ballerino pare accompagnarla anche nel lavoro.

Chi erano, invece, gli assenti alla festa? Joe Bastianich, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Francesco Benigno. Il ristoratore al momento si trova a New York, mentre Pietro Fanelli e Benigno ovviamente non sono stati invitati dopo le polemiche avute con la produzione della trasmissione. Non è chiaro, invece, come mai Peppe Di Napoli non si sia presentato al party insieme ai suoi compagni d’avventura.