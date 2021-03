Isola dei Famosi provvedimento: Akash e Isoardi rischiano, ecco perché

L’Isola dei Famosi numero quindici è appena iniziata da qualche giorno e già ha varato il primo comunicato ufficiale. La produzione ha annunciato che sta valutando di prendere un provvedimento nei confronti di un naufrago, reo di avere utilizzato un linguaggio improprio durante la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Chi è il concorrente che rischia l’espulsione dall’Isola? Si stanno varando varie ipotesi e il cerchio si stringe su due protagonisti: Akash Kumar e Elisa Isoardi. Adesso vi spieghiamo perché. Il modello dalle origini indiane ha fatto discutere nei giorni scorsi sia per le sue due identità che per gli occhi di ghiaccio che sarebbero stati operati. Tommaso Zorzi ha portato a conoscenza il ragazzo la questione del suo mistero sul nome. In altre esperienze televisive, come Ballando con le Stelle, Temptation Island e Ciao Darwin, si era presentato come Andrea P o come Pablo Andrea Romero.

Solo nel talent di Milly Carlucci come Akash Kumar, esattamente come ha fatto a L’Isola dei Famosi. Il giovane non ha preso bene questa polemica: prima ha minacciato di volere abbandonare il reality show, poi si è scagliato contro Zorzi dicendo che deve volare basso. Inoltre ha ribadito che lui ha una carriera fuori che l’aspetta e non ha bisogno del trash per andare avanti.

Elisa Isoardi rischia l’espulsione? Sui social si mormora di una presunta citazione su Auschwitz. In particolare, durante un confronto tra Burinos e Rafinados, l’ex conduttrice del primo canale della Tv di Stato avrebbe pronunciato: “Non siate tristi non siamo ad Auschwitz”

Quando si nomina il campo di concentramento in questione, le produzioni e gli autori dei reality show passano all’azione con la presa di provvedimenti disciplinare. Come ricorderanno i telespettatori, qualche mese fa Paolo Brosio è stato fatto fuori dopo aver pronunciato:

“Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… Come facevano i tedeschi ad Auschwitz”

Isola dei Famosi, provvedimento disciplinare per un naufrago: espulsione o televoto?

Quale sarà la decisione presa dalla produzione dell’Isola dei Famosi in seguito al provvedimento disciplinare per un naufrago? Subirà l’espulsione diretta o spetterà al pubblico valutare le gravità pronunciate in diretta, nel corso del secondo appuntamento del reality show? Lo scopriremo nelle prossime ore.