Isola dei Famosi: prime parole di Ilary Blasi e l’annuncio di due naufraghi

È ufficialmente in onda il promo del reality in onda da lunedì 15 marzo prossimo in prima serata su Canale 5. Confermati i concorrenti Roberto Ciufoli e Francesca Lodo

Torna alla conduzione e in televisione Ilary Blasi dopo qualche anno di fermo. L’ultimo programma condotto dall’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip è stato Eurogames nel 2019, il programma rivisitato e rinnovato dei Giochi Senza Frontiere. La trasmissione non ha avuto il successo sperato: partito al 16% di share nella prima puntata, ha chiuso in ribasso nella finale registrando l’8,20% di share (media dei sei appuntamenti 11,30% di share). Adesso la moglie di Francesco Totti si prepara per guidare l’intera edizione de L’Isola dei Famosi, da lunedì 15 marzo 2021.

Il suo ritorno è attesissimo sul piccolo schermo. Nelle ultime ore è stato diffuso il promo de L’Isola dei Famosi dove si vede la conduttrice in quella che sembra essere casa sua. Sullo sfondo c’è una finestra che si affaccia su un giardino. In realtà si trova dentro un container sorretto da un elicottero sopra l’Honduras, così la presentatrice diventa paracadutista per fare visita all’isola targata Canale 5:

“No ma è stupendo. Naufraghi, sto arrivando. Vi aspetto!”

Sono stati ufficializzati altri concorrenti de L’Isola: Francesca Lodo e Roberto Ciufoli. Questi si vanno ad aggiungere ai confermati Clemente Russo, Ubaldo Lanzo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Vera Gemma, Andrea Cerioli, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Angela Melillo, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Ferdinando Guglielmotti, Awed e Akash Kumar. Come è noto, scartati dopo la visita medica sono stati Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. I due, infatti, non diventeranno concorrenti.

Concorrenti Isola dei Famosi 2021: chi sono Francesca Lodo e Roberto Ciufoli

Chi è Francesca Lodo concorrente de L’Isola 2021? Capelli lunghi mori, fisico magro, influencer e showgirl: per molti anni è stata volto di Passaparola. Ha avuto una infanzia difficile a causa della separazione dei genitori. Questo portò la madre a fare dei sacrifici per vivere con due figli piccoli. Cugina di Giorgia Palmas, è stata fidanzata con Zanetti. Ha partecipato a Miss Mondo nel 1999 e ha condotto programmi su Sky.

Roberto Ciufoli è un volto noto e conosciuto. Come non ricordare Premiata Teleditta, il programma degli anni 2000 basato sulle parodie e reinterpretazioni di alcuni dei programmi di maggior successo del periodo. L’attore ha già partecipato a un reality, La Talpa. Sposato con Theodora Bugel, ha avuto il suo secondogenito Romeo. Il suo primo figlio Jacopo, invece, è nato nel 1995 da una relazione precedente.