Isola dei Famosi, “preso Angelo Madonia”: la reazione di Bruganelli

Angelo Madonia “preso a L’Isola dei Famosi“. La notizia è stata lanciata nelle scorse ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano. A stretto giro ha commentato la faccenda Sonia Bruganelli, la compagna del danzatore palermitano. Anche quest’ultimo ha ‘reagito’ allo scoop che, a quanto pare, scoop non è in quanto pare proprio che l’indiscrezione non sia attendibile. Sia l’ex moglie di Paolo Bonolis, sia l’ex docente di Ballando con le Stelle hanno infatti smentito la voce relativa al presunto ingaggio dello stesso Madonia nel reality show dei naufraghi.

“Devi dirmi qualcosa che non so?”, ha scritto la produttrice, mostrando tra le sue storie Instagram un articolo in cui è stato riportato che il suo compagno è stato arruolato tra i concorrenti de L’Isola. L’ex moglie di Bonolis ha ‘impreziosito’ il suo intervento con una serie di emoji che ridono a crepapelle. Madonia, pochi minuti dopo, ha rilanciato dal suo account il post di Sonia, aggiungendo una battuta: “(vado a L’Isola, ndr) Solo se mi fanno portare la Lego”.

Al momento, per quel che riguarda l’intero cast del programma, non è stato ufficializzato alcunché. I ben informati assicurano che per la conduzione l’avrebbe spuntata Veronica Gentili, giornalista e conduttrice de Le Iene. Si sussurra inoltre che Vladimir Luxuria potrebbe tornare ad essere protagonista della trasmissione nel ruolo di opinionista dopo la conduzione dello scorso anno. Un’esperienza che non è andata benissimo sul fronte ascolti. Si ribadisce che si tratta di indiscrezioni non confermate da Mediaset.

Altro ‘sussurro’ trapelato di recente è quello che ha ipotizzato un clamoroso ritorno nel format di Simona Ventura. In particolare, TvBlog ha scritto che ci sarebbe l’idea di tentare di coinvolgere ‘Super Simo’ nel ruolo di ‘super opinionista’.

Pure sul cast dei naufraghi non si sa nulla e nessun nome è stato ufficializzato. Non è nemmeno stata resa nota la data di partenza del reality. Si ipotizza che potrebbe cominciare quando terminerà The Couple, il nuovo show di Canale 5 affidato ad Ilary Blasi. Nelle scorse settimane sono circolate voci che hanno sostenuto che gli autori e gli altri addetti ai lavori de L’Isola avrebbero incassato diversi no da parte dei vip contattati.