Isola dei Famosi, possibile nuova naufraga: ex di un noto cantante!

A partire da lunedì 8 aprile su Canale 5 andrà in onda la nuova attesissima edizione dell’Isola dei Famosi. A condurla quest’anno sarà Vladimir Luxuria, che svestirà i panni dell’opinionista, ruolo ricoperto negli anni precedenti. Il primo concorrente ufficiale del reality show è stato annunciato ieri e si tratta di uno degli attori di una delle serie tv più amate al momento. Oggi, stando ad alcune indiscrezioni, è uscito il nome di un’altra possibile naufraga. Si tratta precisamente dell’ex fidanzata di un noto cantante.

Il primo membro del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sarà Aras Senol, attore, modello ed atleta. Il pubblico italiano lo conosce soprattutto per aver interpretato il ruolo di Cetin, braccio destro di Fekeli, in Terra Amara. La sua partecipazione al reality ha quindi infiammato immediatamente i fan della serie. Qualcun altro, però, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe aggiungersi a lui e partire per Honduras. A dare la notizia è stato l’esperto del mondo del gossip Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale.

Possibile nuova naufraga: è l’ex di un noto cantante

Secondo quanto scritto dall’Investigatore social, la prossima naufraga potrebbe essere l’ex fidanzata di un noto cantante italiano. Si tratta nello specifico della modella e fotomodella Kadhy Gueye. Alla ragazza è stata attribuita una storia con Irama, ex concorrente e vincitore del talent show Amici di Maria De Filippi e reduce dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Tu no”. Ancora non c’è una conferma definitiva della partecipazione di Gueye all’Isola dei Famosi, tuttavia, stando a quanto riferito da Rosica, la sua partecipazione sarebbe “quasi certa”.

Di seguito la storia pubblicata su Instagram dall’Investigatore social:

La presenza della modella nel reality potrebbe essere anche un modo per scoprire qualcosa in più circa i suoi reali rapporti con il cantante. Khady ha difatti sostenuto più volte sui suoi social di non aver avuto mai avuto una frequentazione con Irama, lasciando dubbi circa la loro effettiva relazione. Non resta quindi aspettare una conferma ufficiale da parte del programma circa la sua partecipazione oppure la smentita.