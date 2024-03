Isola dei Famosi, 1° naufrago ufficiale: delirio social, “questo è top”

Lunedì 8 aprile si avvicina. Trattasi della data di inizio de L’Isola dei Famosi 2024. E finalmente il reality show dei naufraghi ha iniziato a svelare le carte in merito al cast, annunciando il primo concorrente ufficiale. Dopo aver reso noti gli opinionisti (Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese), l’inviata (Elenoire Casalegno) e la conduttrice (Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi), ecco che finalmente si ha il nome del primo naufrago. Il programma è riuscito ad ingaggiare Aras Senol, vale a dire il personaggio Cetin di Terra Amara (l’attore è presente in tutte le stagioni della serie tv turca).

La notizia è stata data dai canali ufficiali social del reality show di Canale Cinque ed è stata accolta in modo tripudiante da parte di molti utenti. “Se c’è lui quest’anno guardo L’Isola”, “Finalmente un top”, “Questo sì che è un famoso”, “Guarderò L’Isola per lui”, “Secondo me vincerà”, “Sarà un grande concorrente”, etc etc. Um vero e proprio plebiscito per la star turca che ha invertito una tendenza social. Solitamente, per via dell’usura dei format dei reality, che spesso pescano i ‘soliti’ personaggi, gli annunci dei concorrenti vengono accolti gelidamente dal pubblico che spesso invoca novità e personaggi realmente vip. Ebbene, questa volta pare che le esigenze dei telespettatori Mediaset siano state accontentate.

Gli altri papabili naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024

L’arruolamento di Senol non è una notizia che giunge come un fulmine a ciel sereno. L’attore classe 1993, ex atleta ed oggi interprete affermato, era infatti stato annunciato pochi giorni fa e anticipatamente come concorrente de L’Isola dei Famosi da DavideMaggio.it, sito esperto di retroscena del piccolo schermo. L’indiscrezione trova ora conferma.

Per quel che riguarda il cast, secondo le notizie recenti, oltre ad Aras Senol, in Honduras dovrebbero sbarcare i seguenti personaggi famosi: Marina Suma, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi, Francesco Benigno, Artur Dainese, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Beba e Valentina Vezzali. Tanta attesa anche di vedere all’opera Vladimir Luxuria che non dovrà far rimpiangere Ilary Blasi, messa ai box da Mediaset (forse condurrà Battiti Live in estate). Curiosità anche attorno agli opinionisti: Bruganelli torna in video dopo l’esperienza da commentatrice del GF Vip, Maltese si calerà in un ruolo inedito per lui.