Isola dei famosi cast: 4 nuovi concorrenti (una big), si è a quota 13

Si fa sempre più imminente la data d’esordio de L’Isola dei Famosi 2024: l’8 aprile, giorno in cui il reality show riaprirà i battenti in prime time su Canale Cinque, si avvicina. Il cast è quasi al completo, seppur al momento Mediaset non ha ancora confermato ufficialmente alcun nome. Ci ha pensato il sempre puntuale TvBlog a tenere aggiornati gli spettatori sui naufraghi che tra pochi giorni sbarcheranno in Honduras. Ai nove dati per ‘blindati’ negli ultimi giorni, nelle scorse ore se ne sono aggiunti altri quattro.

Al momento i nomi che sembrano avere firmato il contratto per prendere parte al programma sarebbero quindi tredici. TvBlog ha rivelato che tra i concorrenti vedremo Greta Zuccarello, che di recente ha fatto parte del corpo di ballo del varietà di Canale 5 Ciao Darwin. Con lei, pronta a cimentarsi nel reality, ci sarebbe anche l’attrice Maitè Yanes, volto del film di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli”.

Spazio poi alla quota ‘musica’. Il programma avrebbe chiuso la trattativa con la rapper Beba, all’anagrafe Roberta Lazzerini. Infine un nome big, quello di Valentina Vezzali, leggenda olimpionica della scherma sportiva (ai Giochi olimpici ha vinto nove medaglie, di cui sei d’oro, una d’argento e due di bronzo, a cui vanno aggiunti i 16 ori mondiali e 13 europei). Nella sua ‘seconda vita’ la Vezzali è stata sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi (da marzo 2021 a ottobre 2022) nel delicato periodo post-Covid. Ora sarebbe pronta per L’Isola dei Famosi.

L’elenco dei 13 naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024

Riassumendo, al momento sarebbero 13 in totale i nomi che sono stati arruolati per popolare l’isola honduregna in cui si srotolerà il programma. Di seguito l’elenco completo (tocca constatare che per ora il cast è piuttosto deludente):

Marina Suma

Joe Bastianich

Edoardo Franco

Edoardo Stoppa

Aras Senol

Selen

Matilde Brandi

Francesco Benigno

Artur Dainese

Greta Zuccarello

Maitè Yanes

Beba

Valentina Vezzali

Nelle scorse settimane erano trapelate indiscrezioni anche sulla contrattualizzazione di Antonio Caprarica, Clizia De Rossi, Alan Friedman e Rossella Erra. Tali trattative, però, per svariati motivi, si sarebbero arenate, finendo in un vicolo cieco.