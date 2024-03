Isola dei Famosi cast, colpaccio: sbarca il divo di Terra Amara, chi è

L’Isola dei Famosi 2024 aprirà i battenti lunedì 8 aprile, naturalmente in prime time su Canale Cinque. Il tempo per confezionare il cast definitivo è agli sgoccioli. In esclusiva, DavideMaggio.it, ha reso noto nelle scorse ore che il reality show ha arruolato un altro naufrago. Trattasi di un volto assai familiare per il pubblico di Mediaset, essendo un attore dell’amata soap opera Terra Amara. Di chi si tratta? Di Aras Senol che i telespettatori della fiction turca conoscono con il nome di Cetin, personaggio presente in tutte le stagioni della serie tv.

Classe 1993, ex atleta, ha indossato da giovanissimo la maglia della nazionale turca. Dopodiché ha scelto di lasciare lo sport e dedicarsi anima e corpo alla recitazione. Di recente è anche stato accolto da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo con la fidanzata Eylül e con la ‘fidanzata di set’ Selin Genç. Alla conduttrice Mediaset aveva rivelato di essersi messo a studiare l’italiano perché desideroso di lavorare anche nel Bel Paese; è stato prontamente accontentato, sbarcherà in Honduras. Su Instagram ha un seguito di circa 75 mila follower.

Senol dovrebbe andare ad aggiungersi (opportuno ricordare che al momento Mediaset non ha confermato ufficialmente alcun concorrente) a Marina Suma, Joe Bastianich, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Selen, Matilde Brandi, Francesco Benigno e Artur Dainese, ex tentatore di Temptation Island. Tra i nomi che sarebbero invece saltati all’ultimo momento per trattative non andate a buon fine ci sono quelli di Antonio Caprarica, Clizia De Rossi, Alan Friedman e Rossella Erra.

Isola dei Famosi, rivoluzione

Quella del 2024 sarà un’edizione rivoluzionaria. Al timone, dopo anni, non ci sarà più Ilary Blasi, sostituita da Vladimir Luxuria, promossa nel ruolo di conduttrice. Fuori dal progetto Isola anche l’amico e collega dell’ex moglie di Francesco Totti, vale a dire Alvin. Non sarà lui infatti quest0’anno l’inviato in Honduras. Al suo posto è stata arruolata Elenoire Casalegno. Per quel che riguarda gli opinionisti ecco due new entry: Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e già commentatrice del Grande Fratello Vip, e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.