Isola dei famosi, parla Elena Morali: l’ex naufraga si scaglia contro Soleil e il reality

A commentare quello che successo durante l’ultima puntata de l’Isola dei famosi c’ha pensato ieri l’ex naufraga Elena Morali. La showgirl, che come molti altri telespettatori stava seguendo la diretta serale, non si è certo trattenuta dal dire la sua sui social. Tramite delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, la Morali ha avuto da ridire su alcuni concorrenti, facendo delle critiche anche nei confronti del reality e di Alvin. Tra tutti i concorrenti, però, la persona più attaccata da Elena è stata Soleil Sorge, definita dall’ex pupa bionda una “Poraccia” e una “Serpe”. La Morali, come vediamo, non si è certo risparmiata questa volta.

Isola dei famosi, l’ex naufraga Elena Morali dice la sua: “Soleil serpe e poraccia”

Il concorrente de l’Isola dei famosi più bersagliato da Elena Morali è stato, come anticipato sopra, Soleil Sorge. “Vorrei avere la pazienza di Jo Squillo e Marina La Rosa nel non prendere a ‘schiaffi’ quella poveraccia di Soleil” ha prima scritto l’ex naufraga. La stessa, poi, tirando in ballo anche il fratello di Belen e il flirt di quest’ultimo con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sui suoi social ha aggiunto: “Povero Jeremias Rodriguez che sembra davvero un bravo ragazzo e si fa abbindolare da sta serpe”.

Isola dei famosi, ex naufraga attacca il reality: “Due pesi e due misure”

Questa non è la prima volta che Elena Morali si scaglia contro Soleil (per saperne di più clicca qui). La showgirl, però, ieri sera ha avuto da ridire anche nei confronti di Alvin e del reality in generale. “Alvin palesemente contro Brosio perché lo ha zittito nelle scorse puntate. Povero Brosio” ha scritto l’ex pupa bionda “Come sempre due pesi e due misure in questi reality”. E a dire la verità, sempre ieri sera, anche il pubblico da casa ha avuto da ridire sul comportamento dell’inviato. Alvin interverrà mai per dare una spiegazione? Vedremo.