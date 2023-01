Fervono i preparativi per la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi. Per il terzo anno consecutivo ci sarà al timone Ilary Blasi, che in questi mesi si è presa una pausa dalla tv per riprendersi dal divorzio da Francesco Totti e ricostruire la sua vita privata. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo Tv in Honduras non ritroveremo più Alvin: il conduttore dovrebbe lasciare il ruolo da inviato per sostituire Nicola Savino, che ha mollato Mediaset per Tv 8, sulla poltrona da opinionista.

Chi sarà dunque il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi 2023? Di recente si è parlato di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi già conduttore di Amici e volto di Forum ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, Ilary Blasi vorrebbe un altro personaggio al suo fianco… Di chi si tratta? Nientepopodimenoche di Can Yaman!

Sì, proprio così: secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti l’ex moglie di Totti starebbe facendo il possibile per avere il bell’attore turco nel suo programma. Impresa tutt’altro che facile: in questo periodo il 33enne è molto impegnato. Al momento è sul set della nuova serie tv Disney El Turco, dove veste i panni del condottiero Balaban Agha, e subito dopo dovrà iniziare a girare la seconda stagione di Viola come il mare.

Da non dimenticare poi l’incognita Sandokan: le riprese del remake del telefilm anni Settanta sono state annunciate da tempo ma più volte rimandate a causa della pandemia e di altri imprevisti. E chissà che il 2023 non sia l’anno più giusto per il primo ciak…

Da non sottovalutare infine il problema cachet, quello di Can Yaman potrebbe rivelarsi proibitivo per la produzione dell’Isola dei Famosi. Insomma, non resta che attendere i prossimi sviluppi…

I probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Diversi i concorrenti in lizza per l’Isola dei Famosi 2023. Visto il successo riscosso lo scorso anno tornerà la formula delle coppie. Si parla quindi del coinvolgimento di Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Pamela Prati e Marco Bellavia.

Non è esclusa una partecipazione di Dayane Mello e Alessia Macari. Per la modella brasiliana, così come per Alex Belli e Loredana Lecciso, si tratterebbe di un ritorno in Honduras. Pamela Prati doveva invece sbarcare in Honduras qualche anno fa ma per paura di volare, degli spazi aperti e del buio ha preferito rinunciare a questa incredibile opportunità. Dopo il caso Mark Caltagirone e l’avventura al GF Vip la soubrette pare aver cambiato idea…