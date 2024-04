Isola dei Famosi, nuovo naufrago ufficiale: lui si presenta ed è caos

Il cast ufficiale annunciato dall’Isola dei Famosi è composto da 13 naufraghi. Nelle scorse ore, però, se ne è aggiunto un altro, dunque i concorrenti saranno 14. A dare la notizia dell’arruolamento è stato il diretto interessato che sui propri profili social ha spoilerato il suo ingresso che però, a differenza degli altri vip, sarà leggermente posticipato andando in scena nel corso della seconda puntata del reality prevista per giovedì 11 aprile (il debutto del programma invece è datato lunedì 8 aprile). Di chi si tratta? Di un attore siciliano che ha esordito nel cult Mary Per Sempre, vale a dire di Francesco Benigno.

In effetti il nome dell’interprete era stato dato come certo da diversi siti specializzati in retroscena televisivi. Poi, a sorpresa, non era comparso nella lista del cast ufficiale. Il mistero è stato ora risolto, Benigno ci sarà. Lui stesso lo ha reso noto su Instagram:

“Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto: “Tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’Isola insieme agli altri. Ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato!”. Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su canale 5. L’8 aprile alla prima puntata non ci sarò e quindi cari fan se avete di meglio da fare fate pure basta che l’11 sarete tutti collegati per fare schizzare in alto gli ascolti. Oggi sono i numeri che fanno importante un artista”.

Un post alquanto strambo che ha generato un caos di proteste. Un personaggio che partecipa a un programma e dice ai propri fan di fare ciò che vogliono nella puntata della sua assenza, ma di sintonizzarsi sulla trasmissione quando lui ci sarà non è un gran biglietto da visita. E infatti parecchi utenti hanno invitato l’attore a farsi “un bagno di umiltà”.

Benigno, sempre sui suoi profili social, ha anche mostrato un post della compagna a cui lui ha risposto così:

“Mi mancate già dal primo istante che sono partito e mi mancherete ogni secondo, ma sarete dentro il mio cuore sempre. Sono un uomo felice e fortunato ad avere accanto una donna speciale ed unica come solo tu lo sei. Ti amo. Sei e sarai sempre la mia stella più grande e luminosa che vedrò nei cieli dell’Honduras ogni notte con accanto a te il nostro angioletto Giovanni Roderico Tiago”.

Il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024

Con l’arrivo di Benigno la quota rosa è pari a quella dei maschietti. Per quel che riguarda le naufraghe sbarcheranno in Honduras Valentina Vezzali (leggenda dello scherma mondiale), Maitè Yanes (professione attrice), Selen (ex attrice a luci rosse), Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Matilde Brandi (showgirl ed ex ballerina), Greta Zuccarello (ballerina e modella) e Marina Suma (attrice nota soprattutto per il ruolo in Sapore di mare).

Spazio poi ai concorrenti maschi. Ad affrontare le difficoltà dell’Isola, oltre al già citato Benigno che entrerà a gioco da poco iniziato, ci saranno Edoardo Franco (vincitore di Masterchef Italia 12), Aran Senol (star della soap opera turca Terra Amara), Joe Bastianich (uomo d’affari e personaggio televisivo), Artur Dainese (ex Temptation Island e modello), Edoardo Stoppa (conduttore e volto di Striscia La Notizia) e Samuel Peron (danzatore e volto storico di Ballando con le stelle).