Isola dei Famosi, nuovo concorrente a sorpresa: ecco chi è

L’Isola dei Famosi è iniziata da neanche due settimane e già ai telespettatori vengono proposti nuovi naufraghi. A quanto pare, infatti, a Cayo Cochinos in Honduras sarebbe pronto per sbarcare almeno un altro nuovo concorrente a sorpresa. Ma di chi si tratta?

Il nome che sta circolando in queste ore online è quello di un personaggio che è stato lontano dagli schermi per molto tempo ma che sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Il suo arrivo in trasmissione, inoltre, è previsto fra una o massimo due settimane. Stiamo parlando di Marco Senise, il cui nome è stato citato per la prima volta come scoop da Alessandro Rosica, in arte Investigatore Social.

Il pubblico televisivo conosce Marco Senise principalmente per essere stato per diversi anni al fianco di Rita dalla Chiesa come spalla di Forum. Almeno per il momento non ci è dato sapere se Senise sarà un concorrente “single” o se invece, come alcuni dei naufraghi, sbarcherà sull’Isola in coppia con un’altra persona. Investigatore Social dà la sua presenza come certa, ma almeno per il momento tutto tace sui canali social ufficiali del programma.

Marco Senise all’Isola dei Famosi: chi è e la sua biografia

Senise nasce a Roma il 4 marzo 1964. I suoi primissimi passi nel mondo della televisione li fa negli anni ’90, prima con un piccolo ruolo nella telenovela Micaela e successivamente conducendo insieme a Patrizia Rossetti la trasmissione Buona Giornata.

Il 1998 è l’anno della consacrazione professionale: è a partire da questo momento che inizia la sua lunga collaborazione con la trasmissione Forum. I primi anni Senise affianca Paola Perego, che verrà presto sostituita da Rita dalla Chiesa. L’esperienza nel “tribunale” di Mediaset terminerà dopo ben 15 e nell’agosto 2013 Senise sarà costretto, insieme a Fabrizio Bracconeri, ad abbandonare il programma.

Le sue esperienze televisive più recenti sono tutte legate a reti minori. Nel 2015 Senise è il conduttore di A fior di pelle e A Casa Nostra nell’ormai defunta rete albanese Agon Channel. La sua ultima fatica televisiva risale infine al 2017, quando Senise ha condotto su Fashion Tv la trasmissione Miss Europe Continental. L’Isola dei Famosi, insomma, rappresenterà per il presentatore un’importante occasione di rilancio. Sempre ovviamente che la sua partecipazione venga confermata al 100%, ma per questo bisognerà aspettare.