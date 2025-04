Isola dei Famosi, nuovi dettagli sulla lite: spuntano i nomi

Non è ancora iniziata la nuova edizione dell’Isola dei famosi ed è già diventata uno degli argomenti principali della tv italiana. Avete sentito l’ultima? Sarebbe scoppiata una lite dietro le quinte durante lo shooting fotografico del cast. A distanza di giorni, sarebbero spuntati i nomi dei diretti interessati, lasciando molti a bocca aperta.

Chi ha litigato durante lo shooting, l’indiscrezione

A riferire i nomi di chi avrebbe litigato durante lo shooting fotografico dell’Isola dei famosi sono stati esperti di gossip, tra cui Amedeo Venza, che sui social ha rivelato che tra le voci girate negli ultimi giorni, sarebbero Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti le due protagoniste del litigio.

Nonostante la notizia non sia stata né confermata né smentita, sembra che tra loro ci sia molta tensione e potrebbero esserci dei colpi di scena ancora prima di sbarcare in Honduras.

Il motivo del litigio

L‘Isola dei famosi sta già lasciando il segno prima ancora di iniziare, e la lite dietro le quinte ha suscitato molto scalpore. Sono in molti a chiedersi quali siano i motivi di tale litigio, e secondo quanto si legge sul web, sembra che una delle due si sarebbe scocciata perché l’altra le avrebbe rubato l’inquadratura.

Novità a L’Isola dei famosi

Accantonata la questione del litigio, entriamo nel dettaglio della nuova edizione dell’Isola dei famosi, che sarà ricca di novità a partire dalla conduzione. Dopo mesi tra indiscrezioni e voci varie, Veronica Gentili è stata confermata come presentatrice. Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli, invece, saranno gli opinionisti. La prima è stata conduttrice di alcune edizioni in passato, mentre l’altro, un ex velino e ex gieffino, attualmente attore di teatro. Il giovane papà, in realtà, volerà in Honduras come inviato, lasciando a Milano il piccolo Kian e la compagna Giulia Salemi. Per lui sarà la sua prima esperienza dall’altra parte in un reality.

Il cast e data di inizio

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi inizierà il 7 maggio 2025 e andrà in onda su Canale 5. Per il momento non è stato pubblicato il cast ufficiale, ma secondo quanto spoilerato da Tv Sorrisi e Canzoni, martedì saranno svelati i primi 12 naufraghi ufficiali scelti per questa stagione. Per ora, però, sono stati fatti i nomi di Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Nunzio Stancampiano. Dunque, non ci resta che attendere circa 48 ore per scoprire chi volerà in Honduras e affronterà le sfide e prove previste, fino ad arrivare alla conquista della finale.