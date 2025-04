Presentazione Isola dei Famosi, “rissa sfiorata”: i vip presenti, si parte male

Isola dei Famosi, pare che ci sia stato un inizio con il botto. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha raccontato che una gola profonda le ha rivelato che nel corso dello shooting fotografico di presentazione del cast si sarebbe sfiorata la rissa tra due futuri naufraghi. In particolare, ad aver reso il clima incandescente, sarebbero state alcune mosse di un paio di ‘vip’ che si sarebbero voluti accaparrare il centro della scena durante le foto posate. “Mi hai rubato l’inquadratura”, avrebbe sbottato un o una concorrente. L’altro o l’altra protagonista del presunto fattaccio avrebbe mosso lamentele simili. Insomma, entrambe i naufraghi si sarebbero voluti piazzare in bella vista e, da tale pretesa, sarebbe quasi scattato un dramma.

Deianira Marzano parla infatti di “rissa e dramma sfiorato” nel dietro le quinte dello shooting. Ora è caccia ai presunti litiganti. Nelle scorse ore è stata resa nota da Dagospia gran parte del cast. Tra i 10 nomi diramati, si potrebbero nascondere i due naufraghi ‘litigarelli’. Ecco la lista dei vip arruolati per il reality show: la conduttrice Patrizia Rossetti, l’influencer Teresanna Pugliese, la showgirl Antonella Mosetti, l’ex allievo di Amici Nunzio Stancampiano, la vincitrice del Grande Fratello 1 Cristina Plevani, l’allenatore di calcio Serse Cosmi, l’attrice Loredana Cannata, il cantante neomelodico Angelo Famao, il cantante Paolo Vallesi e l’ex tennista Camila Giorgi.

Il cast sarà ulteriormente rimpolpato. Non appena uscirà lo shooting fotografico ufficiale, per quel che riguarda la presunta rissa sfiorata, per cercare indizi sui protagonisti dell’alterco, bisognerà osservare chi si è messo al centro della scena: forse lì si potranno rilevare indizi per identificare chi ha perso le staffe, sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione di Deianira Marzano corrisponda a verità.

Sul fronte opinionista, inviato e conduttrice tutto deciso. Al posto di Vladimir Luxuria, a timonare il reality, è stata chiamata la giornalista e presentatrice de Le Iene Veronica Gentili. Come super opinionista dovrebbe esserci Simona Ventura, ossia colei che ha fatto diventare popolare il programma ai tempi in cui andava in onda sulla Rai. L’inviato dovrebbe essere Pierpaolo Pretelli, showman e compagno di vita di Giulia Salemi.