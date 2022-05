Isola dei Famosi, nuovi concorrenti? “Tre uomini…”, cosa è emerso finora

In arrivo nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi 2022? Il cast potrebbe allargarsi ulteriormente nelle prossime settimane, secondo un’indiscrezione. L’Honduras ha accolto negli ultimi giorni tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Mentre le prime hanno avuto la possibilità di proseguire il gioco insieme al resto del gruppo, la terza ha perso al televoto ed è finita su Playa Sgamada. Qui attualmente ci sono Clemente Russo, Laura Maddaloni, Estefania Bernal e, appunto, Fabrizia. Uno tra loro dovrebbe lasciare definitivamente il reality show, con il televoto flash, nella puntata che andrà in onda domani.

Nel frattempo, è attivo il televoto che vede protagonisti Edoardo Tavassi, MariaLaura, Lory Del Santo e Marco Cucolo. Uno tra loro finirà su Playa Sgamada. E il reality va avanti così, puntata dopo puntata. Ma potrebbero davvero arrivare nuovi concorrenti? Considerando che la finale dell’Isola 2022 è prevista per il prossimo 27 giugno, potrebbe sembrare un po’ improbabile. Manca molto tempo alla conclusione del reality show ancora, però in realtà si conta sulle dita di due mani il numero delle puntate disponibili. Nonostante ciò, spunta oggi un’indiscrezione che annuncia l’arrivo di nuovi naufraghi in Honduras!

“Nuovi ingressi all’Isola. Tre uomini, prossimamente”, questo è ciò che scrive in questi minuti Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. L’influencer è abituata a tenere aggiornato il suo pubblico su ciò che accade in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale. Questa volta, anticipa che presto arriveranno nuovi concorrenti nel reality condotto da Ilary Blasi di Canale 5. Sarà davvero così? E chi sarebbero questi tre uomini?

Dopo lo sbarco di tre donne, la produzione potrebbe aver pensato di allargare il cast con altri tre uomini. E in effetti non è da escludere affatto questa ipotesi. Intanto, però, TvBlog nelle scorse ore ha fatto sapere che non dovrebbero esserci nuovi concorrenti all’Isola 2022: “A quanto sappiamo, no”. La situazione potrebbe essere cambiata in queste ore.

L’unica cosa da fare è attendere per scoprire se mai ci saranno delle new entry e soprattutto chi potrebbero essere! Intanto, preoccupano le condizioni di salute di Guendalina Tavassi. Mentre Blind è ancora out, anche la sorella di Edoardo è finita in infermeria. E anche in questo bisognerà attendere gli aggiornamenti.