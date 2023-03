Isola dei Famosi, nota showgirl smentisce la partenza: lo sfogo

Dopo la fine del “Grande Fratello Vip”, esattamente il prossimo 17 aprile, partirà la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Alla conduzione ancora una volta tornerà Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che vestirà per la prima volta i panni dell’opinionista. Come inviato, è stato riconfermato per la sua quinta volta il veterano Alvin.

Per quanto riguarda i naufraghi, fino ad ora sono usciti 15 papabili nomi: Elga e Serena Enardu; Cristopher Leoni; Gian Maria Sainato; Marco Predolin; Cristina Scuccia (ex suor Cristina); Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini; Pamela Camassa; Marco Mazzoli; Paolo Noise; Gianmarco Onestini; Helena Prestes; Fiore Argento; Claudia Motta e la tiktor Giulia Salemi. Inoltre, si era mormorato anche di un possibile sbarco in Honduras di Samantha De Grenet in coppia con il figlio Brando Barbato, di 17 anni. La conduttrice, però, ha voluto subito mettere le cose in chiaro riguardo una sua possibile partecipazione al programma.

L’ex vippona ha postato una video sul suo profilo Instagram utilizzando un audio divenuto virale sui social con scritto “Quando continuano a scrivere che parteciperò con mio figlio a L’Isola dei Famosi”. Nella didascalia ha poi ribadito: “La verità, no, non parto”. Insomma, le voci delle ultime settimane erano solamente fake news e i telespettatori non troveranno la showgirl in compagnia del figlio nella prima serata di Canale 5. Samantha, inoltre, ha già partecipato al reality nel 2017, per cui ha già sperimentato sulla proprio pelle le difficoltà di questa complicata ed unica esperienza. Ai tempi, non fu molto apprezzata dal pubblico, che la eliminò con il 72% dei voti in un televoto a tre.

Samantha De Grenet risponde agli haters

Il post della De Grenet è stato poi sommerso da commenti da parte degli suoi seguaci. Come spesso accade sui social, i commenti sono stati molto divisivi, tra chi ha voluto lasciare un messaggio di supporto per l’ex naufraga e chi, invece, ne ha approfittato per lasciare insulti o cattiverie. A tal proposito, un utente le ha scritto sotto la foto che sarebbe andata a “L’Isola dei Famosi” solo poiché ormai ‘alla canna del gas’ e con una carriera ‘finita‘. “La tua eleganza e la tua ignoranza mi commuovono. Eppure sembra che tu non sia proprio un ragazzino”, ha risposto piccata al suo hater.