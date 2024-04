Isola dei Famosi, Nip non tanto sconosciuti: dove li abbiamo visti

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, quest’anno condotta da Vladimir Luxuria. Insieme ai partecipanti vip quest’anno ci sono anche dei protagonisti non famosi, i cosiddetti nip. Tuttavia qualcuno ha fatto notare come, in realtà, i quattro naufraghi prescelti non siano così tanto sconosciuti come sono stati definiti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nel corso della diretta i vip hanno raggiunto l’Honduras. Tuttavia, una volta lì, hanno scoperto di non essere i soli presenti sull’isola. Al cast si sono difatti aggiunti quattro nuovi protagonisti, i nip, ovvero i non famosi. Questi sono: Khady Gueye, Peppe di Napoli, Pietro Fanelli e la Contessa Alvina Verecondi Scortecci. Secondo quanto dichiarato dal programma questi ultimi dovrebbero essere sconosciuti al pubblico, tuttavia la realtà è ben altra.

Pietro Fanelli, approdato sull’isola con l’appellativo del “Poeta”, è già un volto noto della televisione. Il ragazzo ha difatti già partecipato in precedenza ad un altro reality. Si tratta nello specifico di Summer Job, andato in onda l’anno scorso su Netflix e condotto da Matilde Gioli. Fanelli ha già fatto discutere parecchio il web ed i compagni d’avventura proprio per alcune sue dichiarazioni riguardanti il mondo della tv e dei social. Il poeta si è difatti dichiarato non avvezzo a questi ultimi, tuttavia vanta ben più di 26.000 followers su Instagram e si è visto più volte in televisione.

Khady Gueye è invece una modella, nota per una sua presunta frequentazione con il cantante Irama, successivamente smentita dalla stessa. Anche lei come Fanelli ha già preso parte in passato ad un reality show. Nel suo caso si tratta di Ex on the beach. Su Instagram vanta più di 117.000 followers.

Peppe di Napoli non ha meno seguito dei precedenti. Su Instagram conta difatti circa 206.000 followers. Figlio e nipote di pescivendoli, soprattutto nella sua città è conosciuto come proprietario e chef di una rinomata ristopescheria.

Infine la contessa Alvina Verecondi Scortecci è un avvocato penalista e gestisce la villa nobiliare di famiglia insieme a sua madre. Da parte di padre è imparentata con Costantino Della Gherardesca. E’ difatti sua sorella nonostante non portino lo stesso cognome.