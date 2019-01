Isola dei Famosi news cast: svelati altri 3 probabili naufraghi

Cast Isola dei Famosi 2019: tre nuovi naufraghi in arrivo

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, non è ancora chiuso il cast dell’Isola dei Famosi 2019. In questi giorni si stanno ultimando le trattative con alcuni personaggi più o meno noti. In particolare sono ancora da concludere gli accordi con tre Vip. Stiamo parlando dell’ex calciatore Nicola Ventola, della modella Youma Diakite e dell’attrice Demetra Hampton. Il nome dell’ex attaccante è stato fatto da Fabrizio Corona mentre gli altri due sono apparsi sul settimanale Spy. Che ha confermato i primi naufraghi ufficiali, ovvero: Paolo Brosio, Alvin, Marina La Rosa, Jo Squillo, Jeremias Rodriguez, Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Douglasy Meyer, Taylor Mega, Sarah Altobello.

Concorrenti Isola dei Famosi 2019: chi NON ci sarà

In attesa di scoprire se effettivamente Ventola, la Diakite e l’Hampton sbarcheranno in Honduras, alcuni personaggi famosi hanno rifiutato di partecipare alla trasmissione di Alessia Marcuzzi. Non ci saranno lo chef Gianfranco Vissani, che si è ritirato all’ultimo momento, gli ex tronisti di Uomini e Donne Luca Dorigo e Claudio Sona, l’attrice Gegia e l’ex fidanzata di Corona Zoe Cristofoli.

Isola dei Famosi 2019: news su inviato e opinionista

Per quanto riguarda i ruoli di inviato e opinionista dell’Isola dei Famosi 2019 sembrano ormai certi i nomi di Daniele Bossari e Alda D’Eusanio.