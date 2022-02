Isola dei Famosi: nel cast la fidanzata di Jacobs e l’ex di Non è la Rai

Nuove indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2022. Il programma sarà condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi, che ha raccolto il testimone di Alessia Marcuzzi. Stando a quanto spifferato da Investigatore Social, influencer esperto di gossip e tv, tra i naufraghi ci sarà anche Nicole Daza. Per la futura moglie del velocista Marcell Jacobs si tratterebbe di un vero e proprio debutto nel mondo dello spettacolo: in qualche intervista la giovane aveva espresso un certo interesse per Ballando con le Stelle ma le trattative con Milly Carlucci non sono mai state avviate.

Oltre a Nicole Daza molto probabilmente sbarcherà in Honduras pure Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai. Ad assicurarlo il settimanale Vero. La 45enne è lontana dal piccolo schermo dal 2006 e dopo aver dedicato tanto tempo alla sua famiglia sarebbe pronta a cercare un riscatto in televisione. All’Isola dei Famosi 2022 dovrebbero esserci inoltre: Floriana Secondi, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, Ilona Staller/Cicciolina, Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo e Carmen Di Pietro accompagnata dal figlio Alessandro.

Sarebbe invece saltato l’accordo con la soubrette Matilde Brandi e l’attore Nicolas Vaporidis . Sembra al contrario certo l’arrivo di Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belen. Quest’ultima si è detta felice di un’opportunità del genere per i suoi familiari. Del resto la carriera della soubrette ha spiccato il volo proprio dopo la sua avventura all’Isola dei Famosi…

Incognita opinionisti e inviato

Al momento, va precisato, la produzione dell’Isola dei Famosi non ha ufficializzato alcun nome del cast. Restano un’incognita anche i nomi degli opinionisti: si era dato per certa la presenza di Nicola Savino e Vladimir Luxuria ma alla fine l’ex parlamentare avrebbe rifiutato la proposta. Di sicuro non torneranno Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

In più mistero sul nome dell’inviato. Si è parlato a lungo di Massimiliano Rosolino e Alvise Rigo ma pare più certo che mai il ritorno di Alvin, che ha raccontato le dinamiche dell’Isola dei Famosi per tanti anni.