Isola dei Famosi, naufraga: “Denigravano il reality, io condizionata”

Due ex naufraghi svelano dei retroscena sulla loro partecipazione a L’Isola dei Famosi 2023. Sono i Jalisse, che in una nuova intervista per Super Guida TV ripercorrono i momenti vissuti in Honduras, parlando anche di una situazione fastidiosa creata da due concorrenti. Alessandra Drusian e Fabio Ricci tornano, intanto, a fare musica con il brano Perdono, uscito il 30 giugno. Mentre si trovano in tour in giro per l’Italia, il cantante ammette che la sua esperienza è andata meglio di come la immaginavano.

“Ci siamo ritrovati a condividere uno spazio tutti insieme e mi sento di dire che è stato un privilegio”, dichiara Fabio, uscito dal reality show condotto da Ilary Blasi prima della sua amata. Sempre Ricci ci tiene a dire la sua su quanto detto da Vladimir Luxuria mentre si trovavano in Honduras. L’opinionista aveva dichiarato che c’era la possibilità di vedere questa coppia scoppiare. Oggi il cantante precisa che quella è stata “una battuta relativa alla suddivisione del gruppi”.

Parlando con Vladimir durante la finale de L’Isola dei Famosi ha avuto la conferma che “non intendeva riferirsi a un divorzio” tra loro. Arriva il momento per i Jalisse di rivelare qual è stato il momento più difficile vissuto in Honduras. Ed è a questo punto che Alessandra Drusian ammette di essere stata influenzata dall’atteggiamento di due ex concorrenti:

“Il momento più difficile è stato durante la seconda settimana quando avevamo a disposizione solo 40 gr di riso al giorno e un cocco diviso tra otto persone. In quella settimana due concorrenti, Marco Mazzoli e Paolo Noise, avevano iniziato a infastidirmi sotto un certo punto di vista perché denigravano il programma e dicevano che non ce la facevano più e che se ne volevano andare. A livello psicologico, queste lamentele mi hanno condizionato in modo pesante”

Per tale motivo, la Drusian ha cercato di prendere le distanze dai discorsi di Mazzoli e Noise. Invece, per Fabio il momento più difficile è stato quando ha dovuto lasciare il reality show durante l’ottava puntata, in quanto gli sarebbe piaciuto arrivare fino alla fine. Ma con quali naufraghi hanno mantenuto un rapporto?

Tra qualche giorno, i Jalisse rivedranno Corinne Clery e Andrea Lo Cicero. Di recente hanno rivisto anche Claudia Motta, che per loro è diventata come una figlia. E mentre Fabio si rimetterebbe in gioco in qualsiasi altro reality show, Alessandra no:

“Se si trattasse di un reality in cui si deve cantare sarei la prima. Se dovesse essere un reality in cui la mia incolumità fosse a rischio rinuncerei. È stata dura fare l’Isola dei Famosi e ancora oggi mi porto dietro dei dolori che dovrò cercare di risolvere”

I Jalisse dopo L’Isola dei Famosi: tour e commento sui Coma_Cose

Fabio e Alessandra dopo L’Isola dei Famosi stanno girando l’Italia con il loro tour. Il reality show di Canale 5 ha regalato al duo musicale molta visibilità, che li sta rendendo felici. Viene chiesto loro di commentare il fatto che i Coma_Cose sono stati definiti i nuovi Jalisse. Entrambi hanno le idee abbastanza chiare al riguardo.

Ricci li definisce dei “bravissimi artisti” e “ottimi musicisti”. Ma definirli i nuovi Jalisse solo perché sono una coppia, il cantante la vede come una cosa riduttiva. Infatti, pensa che una coppia abbia una propria identità musicale. Della stessa opinione è la Drusian, la quale fa notare che anche loro sono stati spesso definiti i nuovi Albano e Romina. “Ma loro rimangono unici”, conclude la cantante.