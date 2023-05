By

La trasmissione è al centro di un polverone social per una battuta sulla concorrente, presa in giro da Cecchi Paone

L’account ufficiale de L’Isola dei famosi ha pubblicato nelle scorse ore un meme dedicato a Nathaly Caldonazzo che non è certo piaciuto ai follower della trasmissione più affezionati alla nota soubrette. L’immagine dell’artista è stata infatti photoshoppata ad hoc e pubblicata su Instagram, con le fattezze di Malefica (Maleficent in inglese), la nota strega cattiva de La Bella Addormentata nel bosco.

Nell’immagine pubblicata sul profilo social ufficiale della trasmissione, Nathaly Caldonazzo appare dunque con due enormi corna nere sopra la testa, con la carnagione biancastra e con indosso il mantello dell’antagonista della principessa Aurora. Nulla di particolarmente volgare o di cattivo gusto (e ci mancherebbe altro!), ma tanto è bastato per far montare la protesta. Sui social del programma di Canale 5, davvero non si contano i commenti che hanno massacrato il programma.

La mossa della trasmissione, innocua di per sé ma allo stesso tempo azzardata, è dunque stata accolta con un’importante ondata d’odio online. “Trovo vergognoso che il sito ufficiale dell’isola pubblica queste foto. Non fa ridere e denigra una donna“ scrive qualcuno, mentre altri aggiungono “In quest isola la fate sembrare una str..za mentre di fatto è una vittima”. Questi sono soltanto alcuni dei commenti apparsi sotto al post, che ha in realtà colto la palla al balzo alla luce di una battuta pronunciata da Alessandro Cecchi Paone.

Ecco che cosa aveva detto Alessandro Cecchi Paone sul conto di Nathaly Caldonazzo

A corredo del post, la trasmissione ha aggiunto la didascalia: “Dopo l’affermazione di Cecchi Paone, non riusciamo più a vedere Nathaly con gli stessi occhi“. Ma perché proprio la scelta di questo personaggio Disney, e non di un altro? Il motivo è legato ad una frase pronunciata dal noto presentatore e ex volto di La macchina del tempo. Nel corso di un confessionale a fianco del suo compagno Simone Antolini, Cecchi Paone ha dichiarato:

Andrea e Marco sono riusciti a tornare secondo me a causa dell’influenza negativa di Maleficent Caldonazzo solo con un pesce di medie dimensioni e un pesciolino di piccole dimensioni. Bene grazie però ahimé lì qualcosa non ha funzionato.

Tra il conduttore e la soubrette, d’altra parte, non scorre buon sangue. Nathaly Caldonazzo, invisa a molti altri concorrenti, è stata tra le altre cose accusata da Cecchi Paone (nel corso dell’ultima puntata in diretta) di essersi persino portata dei trucchi dall’Italia.

Qui sotto potete recuperare il video della battuta di Alessandro Cecchi Paone che ha fornito alla trasmissione l’assist per il meme social che tante polemiche sta scatenando nel corso di queste ultime ore.