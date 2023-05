Tempo di avvistamenti “alieni” all’Isola dei Famosi. Nel corso delle svariate edizioni del reality dei naufraghi si è visto di tutto. Furibonde liti, gioie immense, situazioni limite di dimagrimento, personaggi ‘highlander’ trionfare in solitaria (vedi Raz Degan), abbuffate mastodontiche etc etc. Mai però era capitato ciò che è accaduto nelle scorse ore, vale a dire che i concorrenti sostenessero di aver visto un’entità sconosciuta, appunto “aliena“. A lanciare la suggestione è stato Christopher Leoni che ha spiegato a Marco Mazzoli e Paolo Noise di aver intravisto un’entità indefinita e luminosa aggirarsi tra gli alberi sulla collina che si staglia sopra la spiaggia.

“Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante, l’abbiamo visto laggiù. L’abbiamo avvistato io e Nathaly, volevamo svegliare anche Helena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime”. Questa la testimonianza di Christopher.

Alessandro Cecchi Paone, che oltre a partecipare ai reality ha alle spalle una storia da divulgatore scientifico (ricordate La Macchina del Tempo?), ha avallato la testimonianza di Leoni, dicendo agli altri suoi compagni di viaggio che anche lui ha notato un essere giallo luccicante in piena notte.

“Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l’ho visto anche io ragazzi. Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la Luna, era davvero altro. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola. Le storie del folclore su gnomi, fate e folletti le conosco. Si parla anche di spiriti della natura. Però devo essere onesto, io una cosa così strana non l’avevo mai vista. Sono rimasto in difficoltà e senza parole. Non so cosa possa essere. Sì era un’entità luminosa color giallo chiaro. Io non dispongo di strumenti scientifici per poter dire cosa fosse con precisione. Mi sono detto ‘ma sto sognando?’. Non scherzo, no, non stavo sognando perché poi ho continuato a vederla”.

Sul web la questione ha già iniziato ad essere commentata da coloro che seguono le vicende del reality show di Canale Cinque. E naturalmente non sono mancate le ironie, con utenti che si sono domandati se ciò che è stato notato altro non era che un cameraman. Come si diceva, nel corso della storia dell’Isola dei Famosi si è visto di tutto tranne che un caso di avvistamento “alieno”.

Isola dei Famosi, proposta di matrimonio in arrivo

Discorsi ‘alieni’ permettendo, come svelato da TvBlog, in Honduras si dovrebbe assistere a breve a una proposta di matrimonio. Pare che in viaggio dall’Italia verso L’Isola ci siano le compagne di Marco Mazzoli e Paolo Noise, vale a dire Stefania Pittaluga e Stefania Caroli. La prima farà una sorpresa al marito Marco per fargli confermare la promessa di organizzare quel matrimonio classico di cui lui stesso ha parlato di recente.

La moglie di Paolo Noise, vale a dire Stefania Caroli, farà anch’essa una sorpresa al marito e si sincererà di persona delle sue condizioni di salute, dopo il malore che lo ha colpito nei giorni scorsi, per fortuna ora superato.