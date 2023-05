Altro malore a L’Isola dei Famosi. Il reality show, che come è noto mette a durissima prova i naufraghi, ha visto Paolo Noise accusare delle difficoltà. A raccontare ciò che è accaduto è stato Fabio Alessi, suo collega a Lo zoo di 105. Lo speaker radiofonico ha spiegato che Noise si è sentito male ed è stato soccorso dal medico che ha provveduto ricoverarlo in un posto accogliente e a svolgere tutti gli accertamenti del caso. Non dovrebbe essere successo nulla di tragico, come ha riferito sempre Alessi. Con ogni probabilità il naufrago ha avuto bisogno di aiuto a causa dalla fame e della stanchezza accumulata nei giorni scorsi. Non appena avrà recuperato le forze, dovrebbe rientrare nel gruppo dei naufraghi.

Gli interventi medici a L’Isola dei Famosi

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla fine del gioco, sono già diversi i casi in cui è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Addirittura Marco Predolin è stato mandato a casa nonostante volesse rimanere in gioco. Come raccontato dallo stesso concorrente tramite un post veicolato su Instagram, i suoi esami del sangue non sarebbero stati ritenuti idonei. Da qui la scelta dei piani alti de L’Isola dei Famosi di estrometterlo definitivamente dalla trasmissione e di farlo rientrare in Italia. Come poc’anzi accennato, il conduttore ha reso noto che se fosse stato per lui avrebbe proseguito, rimarcando che la decisione presa dal programma è arrivata in modo unilaterale senza il suo beneplacito.

Nei giorni scorsi ad accusare problemi fisici è stata anche Nathaly Caldonazzo. Anche in questo caso è intervenuto il medico. La showgirl si è sottoposta ad alcuni accertamenti prima di reinserirsi in gioco (Alessandro Cecchi Paone l’ha accusata di aver esagerato e che non stesse male come ha voluto far credere).

Diversi telespettatori hanno commentato l’accaduto, criticando il programma di Canale Cinque. Motivo? Secondo molti utenti l’ex compagna di Massimo Troisi, visto il suo corpo esile, non avrebbe dovuto essere scelta per affrontare un’esperienza così dura dal punto di vista fisico. “Non dovevano farla entrare nel cast”, hanno sostenuto tanti utenti.