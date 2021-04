Nel daytime dell’Isola dei Famosi 2021 di oggi, mercoledì 21 aprile, anche Miryea e Fariba hanno rimproverato Vera Gemma. La prima a farlo è stata Fariba, che le ha parlato in modo schietto e sincero ma in tono amichevole. Forse sbagliando il contenuto della discussione, però. Le due hanno stretto un’alleanza su Playa Reunion, sentendosi entrambe prese di mira dal gruppo, così in nome di questa amicizia Fariba ha rimproverato Vera sulla sua nomination. Pare che Gemma le avesse confessato di voler nominare sempre e per sempre Gilles Rocca, ma così non ha fatto invece lunedì. Vera e Gilles sono nemici giurati ma leali, hanno stabilito una tregua: non si sopportano e si evitano, evitando anche lo scontro.

Oggi però Fariba ha ricordato a Vera la sua volontà di nominare sempre Gilles, perché se lo avesse fatto ora ci sarebbe lui al televoto e non Vera. Proprio questo ha detto, ma Vera non ha gradito molto. A Fariba infatti ha risposto così: “Io dico quello che dico e lo contraddico quando mi pare. Se vuoi essere amica mia non mi devi dire chi nominare o perché hai nominato quello”. In confessionale poi ha specificato che non parlerà più delle sue nomination, così se dovesse cambiare idea in puntata nessuno potrà rimproverarla. Fariba però ha specificato che continuerà a stare accanto a Vera e le vorrà sempre bene come un’amica, sperando che non si faccia influenzare dal gruppo, ha aggiunto.

A proposito di Vera e Fariba, è saltata fuori la verità sulla discussione avuta con Ubaldo nell’ultima puntata. Un accesissimo scontro in cui Ubaldo ha raccontato di aver sentito Vera dire a Fariba che la nomineranno tutti, compreso lui. Vera ha negato di aver detto una cosa simile, ma il cromatologo sembrava sicurissimo di aver sentito bene. Fariba ha affermato di non ricordare, ma oggi parlando con Ubaldo ha detto tutt’altro. La mamma di Giulia Salemi ricorda molto bene: ha confermato che Vera le ha detto quelle parole ma credendo alla sua buona fede ha deciso di coprirla in puntata.

Vera Gemma all’Isola dei Famosi non sta avendo vita facile, questo è certo. Anche Miryea Stabile ha qualcosa da rimproverarle. Confrontandosi con Isolde, infatti, ha detto:

“Ci sono rimasta male per Vera. Predica tanto il discorso dell’amicizia e della fiducia quando lei è stata la prima a tradire la fiducia. Mi ha detto che mi parlavano alle spalle ma non era vero. Me lo ha detto su Playa Esperanza”

Tornata su Playa Reunion pare abbia scoperto che le voci che le aveva riferito non fossero vere. Pare sia giunta la fine delle Amazzoni: Miryea vuole chiudere con Vera Gemma. Il motivo? Quando le ha parlato di queste voci ha ricevuto una risposta inaspettata: