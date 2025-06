Isola Dei Famosi, Mirko: “Roba da donne”. Reazione di Teresanna, poi chiarimento sul web

Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere una battuta di Mirko Frezza all’Isola Dei Famosi definita sessista. Nello specifico il naufrago si sarebbe rifiutato di lavare la pentola per il riso in quanto considerata una cosa da donne. Le sue parole hanno scatenato l’immediata reazione di Teresanna Pugliese e delle altre concorrenti. Sul web sono stati numerosi i fan del programma che hanno commentato negativamente l’affermazione dell’attore, il quale si è successivamente giustificato con un commento.

Sull’Isola Dei Famosi c’è stata una nuova discussione tra i naufraghi. Nelle ultime ore, difatti, Mirko Frezza si è abbandonato ad una battuta che non è andata giù ad alcune delle concorrenti. Nello specifico l’attore si è rifiutato di lavare la pentola per il riso, definendola un’attività da donne. Le sue parole hanno scatenato l’immediata reazione di Teresanna Pugliese. L’ex volto di Uomini E Donne gli ha difatti sottolineato come tendesse poi a lamentarsi per ogni cosa e come fosse importante la collaborazione da parte di tutti. Anche Loredana Cannata gli ha fatto notare come fosse giusto fare un po’ a turno e che quindi anche a lui toccasse lavare la pentola.

Alle parole delle due naufraghe, Frezza ha reagito ridendo ed affermando “Sono sessista!”. La discussione ha scatenato diverse polemiche sul web da parte dei fan del programma. In molti, difatti, hanno definito la battuta di Mirko come fuori luogo accusandolo di sessismo. L’attore ha quindi prontamente voluto rispondere ai commenti per giustificare le sue parole. Nello specifico ha sottolineato come stesse scherzando. Il suo commento, tuttavia, ha scatenato un ulteriore dibattito. C’è difatti chi ha sottolineato come su certi argomenti non sia il caso scherzare.

Domani sera, come ogni mercoledì, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola Dei Famosi. Al ballottaggio sono finite proprio Loredana Cannata e Teresanna Pugliese insieme a Jasmin Salvati. Quest’ultima si è ritrovata recentemente al centro delle polemiche a causa di una sua frase rivolta a Chiara Balistreri per la quale era stata chiesta la sua squalifica dal programma.