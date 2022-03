Isola dei Famosi: Melandri pazzo di Ilona, paroloni tra Jeremias e Vaporidis

L‘Isola dei Famosi 2022 è iniziata da poche ore ma già abbiamo i primi succosi gossip fra i concorrenti. In questi primi giorni di convivenza a Cayo Cochinos, infatti, si sono creati scontri e avvicinamenti fra i partecipanti pure piuttosto inaspettati. Ma proviamo a fare un po’ d’ordine su quello che è successo.

Partiamo dalle prime scintille che si sono scatenate fra due maschi alpha di questa edizione come Jeremias Rodriguez, il fratello di Belén, e Nicolas Vaporidis, attore celebre per essere stato protagonista di Notte prima degli esami. Fra i due, è evidente, non scorre buon sangue. E queste tensioni, a quanto pare, sono nate appena i due si sono conosciuti in palapa

La prima volta in cui abbiamo visto i due battibeccare è stato durante la prima puntata in diretta, quando Jeremias si è lamentato del fatto che Vaporidis fosse andato a salutare e a presentarsi solo dal padre, Gustavo Rodriguez, ignorandolo bellamente. Una scelta che ha poi portato Jeremias a nominarlo, anche se Vaporidis, per sua fortuna, è risultato immune.

Terminata la puntata, Jeremias si è rivolto a Estefania, la naufraga che fa coppia con Vaporidis, spiegando esattamente quello che è successo. “Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul ca..o” ha commentato Jeremias, spiegando il suo “vaffa” è stato legato proprio a questo mancato saluto.

Ma dall’Honduras arrivano anche altri succosi pettegolezzi. Sembra infatti che Marco Melandri si sia preso una mezza cotta per Cicciolina. In queste ore infatti i due sono costretti a vivere l’esperienza dell’Isola legati con una corda, una sfida che però stanno vivendo con il sorriso e anzi con parecchia complicità. Forse troppa?

Melandri non ha nascosto di provare una forte attrazione per l’ex star dell’hard e si è anzi fatto avanti con un’avance neanche troppo velata. “Stasera ci sveli come finivano i tuoi film e ci puoi dare qualche consiglio” ha detto l’ex pilota, mettendo poi le mani avanti con una frase fra il serio e il faceto “ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono sposato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”.