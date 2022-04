Isola dei Famosi, maxi allungamento: mancano idee, Ilary viene promossa

I vertici di Mediaset hanno deciso di allungare in modo significativo la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. A rendere nota la notizia è TvBlog che ha spiegato che la finale, inizialmente prevista per lunedì 23 maggio, si svolgerà addirittura oltre un mese più tardi, ossia il 27 giugno 2022. Il reality show di Canale Cinque guadagna quindi oltre un mese di messa in onda. I piani alti di Cologno Monzese hanno optato per questa soluzione alla luce dei dati di ascolto che, seppur al momento non sono entusiasmanti (2.6 milioni di utenti in media e il 18.1% di share), sono comunque in grado di garantire una certa dose di tranquillità.

Il punto è che al momento la rete ammiraglia del Biscione, per quel che concerne le novità del prime time, sta facendo non poca fatica a trovare show inediti capaci di fidelizzare il pubblico. Ne sono un esempio Big Show, timonato da Enrico Papi, e Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura. Due operazioni che sulla carta avrebbero dovuto portare una ventata di novità e, soprattutto, ascolti in linea con le previsioni dell’azienda, ma che invece hanno tradito le aspettative. Urgono nuove idee in grado di stimolare i telespettatori.

Mediaset: i reality convincono ma che fatica con le serie tv

Mediaset, sempre sul fronte prime serate, continua poi ad avere parecchi problemi con le fiction. Se Rai Uno sforna serie tv a getto continuo ottenendo risultati più che ottimi (emblematiche in tal senso Doc – Nelle tue mani, Nero a metà, Don Matteo, L’Amica geniale), l’ammiraglia del Biscione, dopo anni in cui ha “viziato” il suo pubblico a colpi di reality e programmi “d’ursiani” (in forte crisi) e “de filippiani” (sempre graditi da numerosissimi utenti), sui prodotti seriali sta facendo tantissima fatica. Le serie tv proposte vanno spessissimo in apnea sullo share. Paradigmatico uno degli ultimi esperimenti, Tutta colpa di Freud, che ha avuto dati assolutamente fuori asse.

Ciò che invece continua a funzionare sono appunto i reality show. Non a caso Alfonso Signorini è andato in onda addirittura per sei mesi con il Grande Fratello Vip e ora si è optato per allungare L’Isola dei Famosi 2022 che per la prima volta nella sua storia proseguirà fino all’inizio dell’estate. Scelta che senza dubbio provocherà altri cambiamenti di rotta: con un mese in più di programma è atteso l’ingresso di nuovi naufraghi.