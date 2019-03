Isola dei famosi, Marina smaschera Sarah? Il retroscena senza telecamere

Isola 2019, Sarah Altobello piange e chiede scusa: stava fingendo davanti alle telecamere?

Anche oggi nel daytime dell’Isola dei famosi sono volate accuse, ma non faccia a faccia. Non ci sono stati scontri, la settimana è proseguita nel migliore dei modi in vista della finale. Eppure, Marina La Rosa e Luca Vismara hanno ancora qualche dubbio su Sarah Altobello. L’ultimo episodio che ha riacceso in loro il dubbio è andato in onda nel daytime di oggi. Abbiamo visto infatti Marina e Sarah parlare dell’avventura che stanno portando a termine e le sue si sono fatte forza a vicenda, essendo le due donne finaliste. Sarah ha detto a Marina che in fondo sono simili, pur essendo una il contrario dell’altra. “Non abbiamo mai mollato”, ha detto Sarah. “Non è stato facile Sarah, però, non è una roba che possono fare tutti”, ha risposto Marina.

Isola dei famosi, Marina parla di Sarah: “È venuta a posta qui a fare lo show e le si vuole bene così come”

Fin qui tutto bene, se non fosse che d’un tratto Sarah ha iniziato a piangere abbracciando Marina. Quest’ultima ha appunto chiesto come mai dal ridere sia scoppiata a piangere e Sarah ha detto: “Mi sento che posso aver dato fastidio”. La leader della settimana, in tutta sincerità, ha risposto che forse in alcune occasioni ha dato un po’ fastidio ma di quel fastidio sano, non di quello che porta alla non sopportazione di una persona. Marina poi si è raccomandata con Sarah dicendole di essere un po’ meno personaggio da adesso in poi, certa del fatto che sia comunque una bella persona. “È venuta a posta qui a fare lo show e le si vuole bene così come. Mi sarebbe tanto piaciuto conoscere anche la persona Sarah e non solo il personaggio Sarah”, ha aggiunto poi Marina in confessionale. Tuttavia, Sarah ha affermato di essere anche a casa, nel privato, così come l’abbiamo vista sull’Isola.

Daytime Isola dei famosi, Marina smaschera Sarah?

Poco dopo, in capanna, Luca ha detto a Marina che le sentiva ridere di gusto prima sulla spiaggia. A quel punto, La Rosa ha spiegato che sì, stavano parlando tranquillamente e ridendo, poi tutto è cambiato quando si è arrivata la telecamera! “Si è avvicinata la telecamera e si è messa a piangere”, ha detto al suo fedele amico. Marina poi ha riportato l’intero discorso che ha fatto a Sarah, anche per quanto riguarda i consigli sull’essere più persona e meno personaggio. Ma pare si sia fatta comunque un’idea precisa, notando questo cambiamento di Sarah con l’arrivo della telecamera: “Non ce la faccio col vittimismo”, ha chiosato Marina (che aveva usato Sarah per eliminare Soleil).