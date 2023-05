Dopo la notizia di ieri circa il ritiro ufficiale dal gioco della coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, un altro concorrente dell’Isola dei Famosi sta facendo parlare di sé. Si tratta del conduttore radiofonico Marco Mazzoli che nelle scorse ore si è lasciato andare a qualche commento e riflessione sul mondo dei reality e in particolare sul Grande Fratello Vip 7. Le parole di Mazzoli sono state mandate in onda su Mediaset Extra, nella versione estesa del programma condotto da Ilary Blasi. Ecco che cosa ha detto lo speaker de Lo Zoo di 105 sbarcato sull’isola di Cayos Cochinos insieme al collega e amico Paolo Noise.

Le parole di Mazzoli

“C’è stato il bord**lo del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash, hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”. Queste sono state le parole, riportate da PipolTv, pronunciate da Marco Mazzoli che ha voluto esprimere così la sua opinione sui reality e in particolare sull’ultima edizione del Grande Fratello Vip, denunciandone la finzione e l’eccessivo trash.

Successivamente il concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 ha puntualizzato di aver seguito solamente le prime due edizioni del Grande Fratello, quando ancora i concorrenti erano “nip” e la trasmissione una vera novità: “Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega.”

Il conduttore radiofonico ha poi precisato di non seguire più il reality condotto da Alfonso Signorini e che anche il collega Paolo Noise la penserebbe come lui, percependo anch’egli la finzione che si celerebbe dietro alla trasmissione: “Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte.” Per concludere il naufrago ha tenuto a puntualizzare la motivazione che l’ha spinto a partecipare all’Isola dei Famosi, dichiarando che la sua presenza nel reality condotto da Ilary Blasi è legata solamente a motivi di gioco ed esperienza: “Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò”.

Il confronto con Helena Prestes

Successivamente il naufrago si è voluto confrontare con la compagna di avventura Helena Prestes. Nei giorni scorsi infatti Mazzoli si era reso protagonista di un acceso dibattito con la naufraga che aveva accusato di finzione. “Tu sei strana, ci sono dei giorni che sei di buon umore poi…fai un pò l’attrice di soap opera” le aveva detto rimproverandola di non mostrare la parte più vera di sé stessa. Rincarando poi la dose lo speaker radiofonico aveva aggiunto: “Se tu fai la recitina, stai fingendo, questo è un programma vero”.

Per questo motivo Mazzoli durante la conversazione ha anche colto l’occasione per chiarire con la naufraga aprendosi con lei: “Per questo mi ero un po’ risentito con te. Perché ti avevo percepito come finta. Soprattutto perché prima che iniziasse il gioco hai detto ‘io sulla spiaggia cambierò totalmente’. E infatti sei cambiata e quando arrivavano le telecamere correvi a fare le scenate. Queste cose sono finte e non le sopporto. Adesso però ti vedo cambiata.”