Malore improvviso per una concorrente de l’Isola dei Famosi: cosa è successo e come hanno reagito gli utenti dei social

Attimi di paura per una naufraga de l’Isola dei Famosi. Si tratta di Nathalie Caldonazzo, la quale è stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava sulle spiagge dell’Honduras. La notizia è stata resa nota dal portale di Giuseppe Porro, che, poco fa, ha pubblicato un video in cui è stato possibile vedere la Caldonazzo in bikini, visibilmente molto magra, sdraiata e dolorante circondata dagli altri concorrenti e dai medici che la stavano visitando.

Il filmato, però, è stato cancellato poco dopo dalla pagina esperta di gossip e, al momento, non è possibile trovarlo da nessuna parte. La motivazione più probabile dietro questo gesto di “Giuseppeporro.it” potrebbe essere che la Mediaset avrà preferito non divulgare la notizia e le immagini, in quanto presumibilmente troppo forti. Inoltre, la clip ha da subito generato la forte reazione negativa del web, altro motivo per cui avranno optato per non diffondere la scena.

Gli utenti di Instagram, infatti, si sono subito scagliati contro l’Isola dei Famosi per aver permesso che una donna già così magra di suo potesse partire per un’esperienza che mette così a dura prova il proprio fisico e, durante la quale, il cibo da mangiare è pochissimo. Molti hanno attaccato il programma, sostenendo che avrebbero dovuto svolgere dei controlli più accurati e coscienziosi.

Non è sicuramente la prima volta che un naufrago ha un malore del genere nel corso di questo particolare reality. C’è da dire, però, che la trasmissione capitanata da Ilary Blasi è iniziata da relativamente poco tempo (meno di due settimane). Proprio per questo, viene da chiedersi come farà la Caldonazzo, nel caso fosse tornata sull’isola, riuscirà a continuare quest’avventura fino alla fine del programma, che è previsto per la fine di giugno.

Asia Argento è sbarcata in Honduras

Asia Argento sarà una delle protagoniste della prossima puntata de l’Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 1 maggio. L’attrice, come mostrato sulle sue stories Instagram, è già sbarcata in Honduras per poter fare una sorpresa a sua sorella Fiore. Non è ancora noto per quanto tempo Asia si fermerà sull’Isola. Bisognerà attendere per scoprire se la permanenza durerà il tempo della visita alla Sorella o se deciderà rimanere qualche giorno insieme agli altri naufraghi. Insomma, sarà sicuramente un appuntamento da non perdere.