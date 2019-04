Isola dei famosi, Luca sorprende Marina: l’ultimo gesto dell’ex naufrago

Luca Vismara spiazza Marina La Rosa: dopo l’Isola dei famosi una sorpresa inaspettata

Marina La Rosa e Luca Vismara non avranno vinto l’Isola dei famosi ma, grazie al reality, hanno avuto modo di stringere un’amicizia vera e sincera che si porteranno dietro per sempre. I due ex naufraghi, proprio per questo motivo, non riescono a stare separati per molto tempo anche qui in Italia. In Honduras hanno condiviso gioie e dolori e, finita l’esperienza televisiva, stanno continuando a frequentarsi semplicemente perché amano godere della compagnia reciproca. A dimostrazione di quanto sia profondo il loro legame, oggi, basta prendere ad esempio la sorpresa che Luca ha deciso di fare a Marina proprio ieri sera.

Isola dei famosi: Luca Vismara si finge cameriere per Marina La Rosa

Luca Vismara, con la complicità di Renata (un’amica di Marina La Rosa), si è recato ieri sera a Roma in un locale del centro solo per incontrare – a sorpresa – la sua compagna di avventure a l’Isola dei famosi. Per non farsi riconoscere, all’insaputa di Marina ovviamente, l’ex allievo di Amici si è finto un cameriere. Una volta arrivato al tavolo si è palesato dall’ex naufraga che, felice per l’improvvisata dell’amico, ha riabbracciato con affetto Luca. I due hanno trascorso la serata insieme e, sui social, hanno poi condiviso i momenti più belli della loro cena.

Riccardo Fogli contro Marina La Rosa: la frecciatina a Verissimo

Una persona con cui Marina La Rosa non ha particolarmente legato a l’Isola dei famosi è sicuramente Riccardo Fogli. Il cantante dei Pooh, ospite a Verissimo, ha pure parlato delle liti con Marina in Honduras. Di lei, durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha detto: “Sulla mia tomba scriveranno che sono stato un gentiluomo, che ho scritto belle canzoni, mentre di lei cosa scriveranno? Che è stata una gatta morta?”.