Isola dei Famosi, Lo Cicero: è nato il secondo figlio. Il nome scelto

Andrea Lo Cicero è sicuramente stato uno dei grandi protagonisti de L’Isola dei Famosi 2023. L’ex rugbista è riuscito ad approdare nella finale della passata edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, in Honduras, portando avanti un percorso che ha diviso il pubblico. Ora arriva il lieto annuncio: Lo Cicero diventa di nuovo papà. Infatti, è nato il suo secondo figlio, a cui ha scelto di dare il nome Dante. Durante la sua esperienza in Honduras, lo sportivo aveva parlato più volte della gravidanza di sua moglie, Roberta.

Ed è stato in questi casi che Andrea è riuscito a mostrare la parte più intima e profonda di se stesso. La maggior parte del tempo, lo sportivo – soprannominato Barone per via delle sue origini nobili – ha attirato l’attenzione su di sé durante gli scontri più accesi. Impossibile dimenticare i momenti in cui ha discusso animatamente con Nathaly Caldonazzo e Helena Prestes. Ma c’è da dire che nel reality show ha anche instaurato dei profondi legami, ad esempio con Marco Mazzoli.

Nel parlare di sua moglie e del suo primo figlio Ettore, Lo Cicero a L’Isola dei Famosi si è sciolto, mostrando un lato di sé che ha colpito il pubblico di Canale 5. Ed ecco che ora condivide un tenero annuncio su Facebook per rivelare che è nato il suo secondo figlio.

“Buongiorno vi presento il nostro secondo orgoglio Dante. La Mamma Roberta sta benissimo. Buon fine settimana per tutti voi. Un messaggio per tutte le donne, ancora una volta dimostrate quanto sia grande la vostra forza. Siete ammirevoli per questo dovete essere amate ogni giorno, festivi compresi”

Queste le parole con cui Andrea Lo Cicero ha annunciato la nascita del secondo figlio, Dante, con una foto che lo ritrae mentre lo guarda sorridente. Non è mancato il messaggio per sua moglie Roberta, parlando in generale della forza che hanno le donne. Quest’ultima è una persona molto riservata, tanto che di lei ci sono pochissime informazioni. In passato ha fatto la modella, ma non ama esporsi sotto le luci dei riflettori.

Pare che Andrea abbia conosciuto Roberta nel 2013 e poco dopo si sono sposati, decidendo di andare a vivere insieme nella casa di lui a Viterbo. Hanno poi aperto un’azienda agricola, di cui si occupano mentre si godono i loro due figli. Il primo è nato nel 2019 e si chiama Ettore. Tutti insieme rappresentano una famiglia molto unita e, in particolare, Lo Cicero ha raccontato di aver un legame speciale con il primo figlio. Di sicuro saprà instaurare lo stesso rapporto con il secondo, Dante.