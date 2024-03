Isola dei Famosi, l’inesistente Alba Renai inviata: folle idea Mediaset

La nuova inviata de L’Isola dei Famosi 2024 potrebbe essere Alba Renai. Se così fosse si sarebbe innanzi a un paradosso: la ragazza non esiste concretamente, essendo un’invenzione dell’AI, vale a dire dell’intelligenza artificiale. A rivelare lo spoiler (che è opportuno rimarcare resta in attesa di conferme ufficiali) è la testata Il Sussidiario.

“Alba Renai – si legge – è la prima inviata virtual nella storia del reality show, prevista a L’isola dei famosi 2024. Questa è la prima grande anticipazione tra gli spoiler di L’isola dei famosi 2024 e le altre future edizioni del reality in onda sulle reti TV e Streaming Mediaset, che si profila a prima firma Il sussidiario.net”.

Alba Renai è già stata utilizzata da Mediaset nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Secondo quanto risulta al Sussidiario l’azienda di Cologno Monzese potrebbe adottare il medesimo escamotage per il format italiano che quest’anno vedrà l’esordio alla conduzione di Vladimir Luxuria, la quale andrà a sostituire Ilary Blasi che dovrebbe essere ‘retrocessa’ a Battiti Live.

In particolare, la figura di Alba Renai creata con l’AI ha un’identità propria sui social. Su Instagram conta oltre 4600 follower. Le sue fattezze sono assai allettanti: Renai è stata ‘confezionata’ con capelli castani e occhi scuri. Chi ha creato il suo personaggio le ha disegnato un passato da inesausta voyager, ossia da instancabile viaggiatrice alla scoperta di varie località del mondo.

Pare che Mediaset, sempre attenta all’innovazione, stia pensando di sperimentare la medesima dinamica spagnola, ossia dare un ruolo a siffatta donna virtuale e inesistente nel concreto, per il reality in versione italiana. Dunque la signorina eterea Renai potrebbe debuttare nel ruolo di inviata nello show.

La reazione del pubblico spagnolo

Come è stata accolta la novità introdotta da Mediaset in Spagna? Al momento gli utenti affezionati alle vicende dei naufraghi si sono divisi. Da un lato coloro che hanno manifestato curiosità per l’idea originale, dall’altro quelli che hanno criticato la scelta, ritenendola fuori luogo.

Isola dei Famosi 2024, il toto opinionisti

Non solo il cambio di conduzione. In vista della nuova Isola dei Famosi ci sarà un cambio di rotta anche per quel che riguarda gli opinionisti. Pare che sia fatta per Sonia Bruganelli, la quale dovrebbe andare a prendere il posto proprio dell’ex parlamentare dopo la ‘promozione’ a presentatrice. Si mormora inoltre che l’altro opinionista potrebbe essere Alvin che lascerebbe il posto da inviato. Il ruolo vacante potrebbe andare quindi alla Renai.