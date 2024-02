Ilary Blasi dice addio all’Isola e sbarca al cinema. Dove la vedremo

Ilary Blasi arriva al cinema, con la regia di Giampaolo Morelli, reciterà in L’Amore e altre seghe mentali. Lei stessa ha condiviso alcuni scatti e poi è arrivata la conferma da parte del regista.

La conduttrice (ormai disoccupata) dopo essere stata sostituita dall’Isola dei famosi, è stata chiamata per un ruolo da attrice in un nuovo film di Morelli. Ha postato qualche scatto per mostrare “la vita da set“. È ancora incerto il ruolo che avrà all’interno del film, ma sarà il suo primo debutto cinematografico.

A dare la notizia è stato anche il regista che ha pubblicato degli scatti in sua compagnia ed ha scritto: “Sono troppo felice di essere stato il regista del tuo debutto cinematografico“. Una notizia che ha lasciato sorpresi i fan nonostante la conduttrice abbia già recitato in passato. Infatti questo non si tratterà di un vero e proprio debutto, avendo già fatto Da Grande di Francesco Amurri e Fiori di Zucca di Stefano Pomilla e poi altri film per la televisione.

Rappresenta però un nuovo inizio dopo la fine dell’esperienza all’Isola e soprattutto dopo il docufilm Unica. Forse è stato proprio questo ad attirare Morelli e ad avere l’idea di volerla nel cast.

L’abbandono dell’Isola dei famosi

Recentemente è uscita la notizia che la conduttrice non farà più parte del reality. Al suo posto subentrerà Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Alvin come opinionisti. Anche se ci sono ancora molti dettagli da definire.

È stata la Blasi stessa a voler abbandonare il programma. Secondo lei, dopo 3 anni il cerchio si è chiuso, com’è successo anche per il Grande Fratello Vip. Ha anche dichiarato che questo format non fa per lei, soprattutto quando doveva dedicare del tempo alle storie “strappalacrime” dei concorrenti. Preferisce più i momenti di spensieratezza e divertimento. Ha però fatto le congratulazioni a Vladimir che prenderà il suo posto ed è felice per lei, come quando è successo per Alfonso Signorini al GFVip.

Si mormora invece che a Ilary verrà affidata la conduzione di Battiti Live, prenderebbe il posto di Elisabetta Gregoraci, quest’estate. Nel frattempo però farà questa esperienza particolare nel mondo del cinema.