Isola dei famosi: addio di Ilary. Le prime parole della conduttrice

Ilary Blasi ha commentato per la prima volta la fine della conduzione dell’Isola dei famosi, ma non è dispiaciuta. Rivela che la scelta è stata presa insieme ai vertici. È felice per la collega Vladimir Luxuria che prenderà il suo posto.

La conduttrice ha confessato a Chi che il reality non era propriamente nelle sue corde poiché quando bisognava toccare i momenti più delicati, quelli riguardanti le storie dei concorrenti, allora si sentiva in imbarazzo. A lei piacciono i giochi, i momenti leggeri, soprattutto poter divertirsi e fare battute. Ha anche specificato che, come ha lasciato il GF Vip dopo 3 anni, lo stesso sta facendo ora con l’Isola: è un cerchio che si chiude.

“Sì, ma sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il Grande Fratello Vip e tre anni anche questo, quindi diciamo che ho chiuso un cerchio. Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette in gioco senza filtri. Ma sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile“.

Ora lo scettro della conduzione passerà a Vladimir. Ilary dice di essere felice per lei e sottolinea di essere stata una veggente. Perché, durante uno scambio di battute, lo scorso anno, le aveva detto: “Prima hai fatto la concorrente, poi l’inviata e adesso l’opinionista, ti manca solo di condurre. Sai che dall’opinionista alla conduttrice è un attimo qui”. La stessa situazione era accaduta con Alfonso Signorini, a cui lei ha passato lo scettro della conduzione del GF Vip.

“Alfonso e Vladimir da opinionisti a conduttori? Sono una strega, una veggente, come li illumino io non li illumina nessuno. Sono contenta per Alfonso e sono contenta per Vladimir, sono persone speciali. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno”.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Dopo alcune indiscrezioni, la notizia è stata confermata: Vladimir Luxuria sarà la nuova conduttrice dell’Isola, in partenza da aprile, probabilmente l’8. Qualche mese fa, Pier Silvio aveva dichiarato che non c’era nessuna intenzione di mandare via la Blasi, poi qualcosa è cambiato. Alcuni sostengono che l’uscita di Unica su Netflix lo abbia fatto indispettire, soprattutto perché avrebbe voluto che la verità venisse raccontata a Verissimo.

In realtà, sembra che l’azienda avesse intenzione di riconfermare Ilary, ma che è stata lei stessa a rinunciare e a voler cedere questo ruolo a qualcun altro. La conduzione è quindi passata all’ex opinionista, Vladimir, che conosce bene il format, avendoci anche già partecipato in veste di concorrente.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo ruolo di opinionista, si è pensato a Elena Guarnieri, seguendo lo stesso filone del Grande Fratello: inserire una giornalista del Tg5.