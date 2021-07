Isola dei famosi, l’ex naufraga Gracia De Torres è incinta

Gracia De Torres, ex naufraga de L’isola dei famosi, è tornata a far parlare di sé per un recente annuncio fatto attraverso il suo account ufficiale su Instagram. La conduttrice televisiva ha infatti rivelato ai suoi numerosi followers di essere in dolce attesa.

Una lieta notizia che arriva a quasi tre anni dal matrimonio con Daniele Sandri. I due, infatti, si sono sposati in Andalusia il 2 agosto del 2018. Nel post che ha condiviso l’ex naufraga su Instagram la si vede in due scatti messi a confronto: un prima ed un dopo dove si notano proprio le forme arrotondate del grembo.

Segno quindi inequivocabile del grande cambiamento che sta vivendo Gracia. “Non sono mai stata così felice dei miei cambiamenti” ha esordito la De Torres nel suo commento allo scatto. Quindi ha poi proseguito rivelando di aver affrontato un percorso lungo e doloroso prima di arrivare a questo momento.

Dopo 3 lunghi anni, durante i quali non sono mancati momenti difficili e anche qualche pianto, a prevalere sono state l’unione della coppia e anche tanto coraggio. La perseveranza quindi ha premiato la coppia, che ora ammette: “A volte quando desideri qualcosa così tanto, i miracoli si realizzano“.

Gracia ha poi proseguito il suo lungo post dicendo a chiare lettere di essere incinta, quindi di nutrire un profondo sentimento di riconoscenza nei confronti di chi ha fatto si che questo miracolo si realizzasse. Insomma ora per l’ex naufraga si apre un nuovo capitolo della sua vita.

La De Torres è stata concorrente dell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi. In Honduras l’ex naufraga aveva stretto un forte legame di amicizia con Mercedesz Henger. Finito il reality, quindi ritornate in Italia, qualcosa è successo tra le due ex naufraghe.

Sembra che all’origine dell’allontanamento tra le due non ci siano stati liti o altro. Solo una scelta – libera – da parte della figlia di Eva Henger. Ma sono in tanti a domandarsi ancora il vero motivo che ha portato le due ex naufraghe ad allontanarsi e chiudere un’amicizia.