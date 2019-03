Gracia De Torres, il retroscena su Mercedesz Henger che spiazza

Gracia De Torres, l’amicizia con Mercedesz Henger è finita dopo l’Isola dei Famosi: il retroscena

Un’amicizia finita quella tra Gracia De Torres e Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi. Le due presero parte al noto reality nell’anno 2016 e in Honduras crearono un rapporto di amicizia molto forte. Tanti furono i telespettatori che apprezzarono il legame nato tra le due ormai ex naufraghe. Ma pare che dopo la fine del programma, il loro rapporto si sia sgretolato improvvisamente. A parlarne ora è proprio Gracia. Quest’ultima è entrata a far parte del cast di Ciao Darwin e ammette di essere molto emozionata per questa nuova esperienza. Lo fa rispondendo alle domande sulle Storie di Instagram, dove qualcuno le chiede quali sono i ricordi più belli dell’Isola. A questo punto, l’ex naufraga rivela che ciò che ricorda con felicità del reality sono “l’amicizia con Mercedesz, la visita della mia mamma e vivere veramente selvaggia”. Dopo questa risposta, i fan non possono non chiederle che tipo di rapporto c’è al momento tra lei e la figlia di Eva Henger. Ed ecco che Gracia svela un retroscena inaspettato. Secondo quanto racconta Gracia, Mercedesz si sarebbe allontanata da lei improvvisamente, senza darle alcuna spiegazione.

Gracia De Torres delusa da Mercedesz Henger dopo l’Isola? “Ha deciso di non parlarmi più”

“Lei ha deciso di fare la sua vita senza di me, non le dò colpe, sono scelte”, rivela Gracia quando le viene chiesto se c’è ancora un rapporto di amicizia tra lei e Mercedesz. Una notizia inaspettata per i fan, che credevano che tra loro ci fosse ancora un legame molto forte dopo il reality. A questo punto, il pubblico non le può non chiedere il motivo per cui si sarebbero allontanate in questi anni. La risposta di Gracia sorprende: “Io non lo so ancora, non abbiamo mai litigato seriamente. Dovresti chiedere a lei. Ha deciso di non parlarmi più e sparire dalla mia vita”.

Gracia De Torres e Mercedesz Henger, amicizia finita dopo l’Isola: cos’è successo?

Tra le righe impossibile non notare la forte delusione di Gracia, visto che l’amicizia con Mercedesz rappresenta uno dei ricordi più belli dell’Honduras. Ma la ballerina non conosce i motivi per cui la Henger avrebbe scelto di allontanarsi da lei, sparendo addirittura dalla sua vita. Ma perché la figlia di Eva avrebbe preso questa strana decisione?