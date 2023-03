La soubrette doveva sbarcare in Honduras per la terza volta in coppia con la sorella Sabina ma non ha superato il provino

Niente Isola dei Famosi per Flavia Vento. La bionda soubrette ha confermato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv i gossip dell’ultimo periodo. L’opinionista tv era stata provinata dagli autori del reality show in coppia con la sorella Sabina ma il provino non è andato nel migliore dei modi e le due Vento sono state scartate.

“Sapendo che quest’anno cercavano coppie, il mio agente mi ha proposta insieme a mia sorella, che è una molto sportiva. Peggio per loro se non ci hanno convocate: sbagliano a rinunciare ad una sirena come me”, ha spiegato Flavia Vento alla rivista.

Tra l’altro per la 45enne non sarebbe stata la prima volta all’Isola dei Famosi: ha già partecipato nel 2008 e nel 2012. In entrambi i casi si è ritirata: prima perché non aveva instaurato un buon legame con il resto del cast (di cui faceva parte anche Belen), poi perché ha avuto una terribile reazione allergica ai mosquitos.

Flavia Vento era pronta a mettersi alla prova una terza volta ma la partecipazione non si è concretizzata. In realtà, stando sempre alle parole della soubrette, l’anno scorso Flavia era stata scelta dagli autori ma alla fine ha preferito fare La pupa e il secchione con Barbara d’Urso.

Secondo molti il rifiuto di quest’anno sarebbe dipeso da Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, e il suo divorzio da Francesco Totti. Gli esperti di gossip non hanno mai dimenticato il presunto flirt tra il Capitano e la Vento risalente al 2005, a pochi mesi dal matrimonio con la conduttrice Mediaset.

A tal proposito Flavia Vento ha rilasciato delle dichiarazioni che lasceranno sicuramente di stucco l’ex coppia d’oro dello showbiz italiano:

“Ilary e io non ci siamo neanche mai incontrate. Ilary non c’entra nulla nella storia tra me e lui. Sono passati tanti anni e io sono andata avanti…Un giorno, però, parlerò! Io ho un’ottima memoria. Racconterò tutta la verità quando me la sentirò…sono una signora”

Insomma, un’affermazione che suona come una vera e propria minaccia. Arriverà mai la resa dei conti? Intanto Flavia Vento continua ad essere casta: da dieci anni non ha più rapporti intimi con gli uomini. Decisamente tutto il contrario di Totti e Ilary che dopo il divorzio si sono rifatti velocemente delle vite: lui con la giovane Noemi Bocchi, la Blasi con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Se Totti e Noemi sono già andati a convivere in un super attico a Roma Nord, Ilary e Bastian preferiscono per il momento godersi una relazione a distanza, tra l’Italia e la Germania. Muller ha però già conosciuto i figli della presentatrice e il resto della famiglia Blasi.