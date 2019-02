Isola dei famosi, Paolo Brosio nomina Kaspar: la reazione dell’attore durante un fuori onda

Ieri sera, durante la seconda puntata dell’Isola dei famosi, a conquistare il titolo di leader è stato Paolo Brosio. Come da regolamento, dunque, sarebbe toccato a lui nominare uno dei suoi compagni. Paolo allora, trovandosi come al solito in difficoltà nel compiere questa scelta, ha deciso di giocarsi la carta della diplomazia. Non volendo nominare nessuno per un motivo preciso, alla fine, ha messo in nomination Kaspar giustificandosi col fatto che essendo suo amico non si sarebbe risentito. In realtà, come è stato mostrato oggi durante un fuori onda nel day time, l’attore non l’ha proprio prese bene.

Kaspar contro Paolo Brosio all’Isola dei famosi, il fuori onda dopo la nomination: “Nominami un’altra volta per amicizia e ti sputo in faccia”

Kaspar, anche se è ricorso al sarcasmo per mostrare il suo disappunto, ha dimostrato ieri sera di non aver gradito molto la nomination dell’amico e compagno di avventura Paolo. Rivolgendosi a Brosio, come abbiamo anticipato sopra, durante un fuori onda ha detto: “Nominami un’altra volta per amicizia e ti sputo in faccia”. Nelle sue parole, certo, non vi era un briciolo di cattiveria o di intenzione reale. Dal tono con cui ha pronunciato la frase, però, è trapelato un certo fastidio. Adesso che ha messo le cose in chiaro con Paolo quest’ultimo smetterà di nominarlo? Se così non fosse questo sì che potrebbe essere motivo di discussione tra i due.

Isola dei Famosi: Taylor Mega eliminata

La prima eliminata di questa edizione dell’Isola dei famosi è stata ieri sera Taylor Mega. L’influencer, dopo essere finita al centro della polemica la scorsa settimana, ha dovuto lasciare il reality già alla seconda puntata. Viste le confessioni fatte in Honduras, tuttavia, è probabile che di lei ritorneremo a parlare presto.