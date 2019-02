Isola dei famosi: ecco perché Karina Cascella era seduta tra il pubblico

Isola dei famosi, Karina Cascella seduta tra il pubblico: ecco perché l’opinionista ha preso parte alla trasmissione

I più attenti telespettatori de l’Isola dei famosi, ieri sera, hanno sicuramente notato Karina Cascella seduta tra il pubblico presente in studio. L’opinionista di Barbara d’Urso, essendo un volto noto, è stata individuata dai telespettatori più vigili che, sui social, ha subito riportato la cosa. Molti quelli che si sono chiesti (e che stanno continuando a chiedersi): ma perché Karina Cascella è seduta tra il pubblico? Come mai ha deciso di partecipare alla diretta? Ebbene il motivo è semplice e ve lo sveliamo noi. L’ex volto noto di Uomini e Donne è molto amica di Ghezzal e, stando a quanto dichiarato da lei stessa su Instagram, alla puntata di ieri sera avrebbe deciso di presenziare per manifestare il suo supporto al naufrago.

Isola dei famosi, Karina Cascella incontra Alessia Marcuzzi: polemiche dimenticate e foto dietro le quinte

Dietro le quinte de l’Isola dei famosi Karina Cascella ha anche avuto modo di incontrare Alessia Marcuzzi. Stando alle foto scattate, che ritraggono le due in compagnia e in totale tranquillità, pare che le polemiche sollevate da Karina in merito al programma non abbiano per niente turbato la conduttrice. Karina Cascella, per quelli che si sono persi le ultime notizie sul suo conto, qualche settimana fa aveva criticato l’Isola. Il motivo? La Cascella, candidatasi per il ruolo di opinionista, sarebbe stata scartata dalla produzione che, secondo lei, avrebbe deciso di far lavorare “Sempre le stesse persone”.

Karina Cascella contro l’Isola dei famosi: le parole dell’opinionista non passano inosservate

Karina Cascella, su Instagram, aveva confessato qualche settimana fa di aver fatto il provino come opinionista dell’Isola dei famosi e, come anticipato, di essere stata scartata. Il suo pensiero in merito al programma? “Lavorano sempre le stesse persone” ha scritto “Io sono un personaggio che divide, o mi ami o mi odi e su questo non ci sono dubbi. Però è anche vero che vedo in certi ruoli sempre le stesse facce, storiche diciamo così”.