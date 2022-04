Isola dei Famosi, Jeremias e Roberta Morise: “La fidanzata di lui è nera”

La dolce metà di Jeremias Rodriguez, Deborah Togni, non avrebbe digerito gli atteggiamenti di Roberta Morise, naufraga de L’Isola dei Famosi 2022. Ma si proceda con ordine: secondo gli attenti osservatori del reality di Canale Cinque, l’ex professoressa de L’Eredità riserverebbe attenzioni particolari al fratello di Belen. C’è pure qualcuno dei concorrenti che ha sostenuto che Roberta cercherebbe in modo malizioso la compagnia di “Jere”. Chi lo ha detto? Lory Del Santo. A quanto pare, pure la Togni la penserebbe come l’attrice: alcune voci di corridoio fatte trapelare dall’esperta di gossip Deianira Marzano assicurano che la giovane sarebbe addirittura “nera” per quanto visto fino ad ora.

“Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera. Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta”. Così la Marzano su Instagram. In effetti Rodriguez non si è reso protagonista di alcunché di equivoco. Anzi ha spiegato di non essersi nemmeno accorto delle presunte avances della showgirl calabrese. Avances che invece Lory Del Santo sostiene che ci siano state.

Nei giorni scorsi, la compagna di Marco Cucolo, senza troppi giri di parole, ha affrontato la situazione con il diretto interessato. “Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stai all’Isola?”, ha chiesto l’attrice all’argentino aggiungendo di aver notato che la Morise non sarebbe imperturbabile al suo fascino: “Ho visto che Roberta ti sta appiccicata come un cerotto”. “Si butta addosso sempre, ma perché fa così? La tua fidanzata magari è gelosa, ti sta addosso come una coperta“, ha concluso la Del Santo.

L’argentino, però, ha una visione del tutto differente. In primis ha rassicurato la fidanzata Deborah sul fatto che il suo cuore batta soltanto per lei, poi ha detto a Lory di essere convinto che dietro ai comportamenti della calabrese non ci sia alcunché di malizioso, sottolineando che “pure lei è fidanzata”.

In particolare il fratello di Belen ha dichiarato di non aver notato “niente di sbagliato al momento”. Anche perché, laddove avesse ravvisato degli atteggiamenti ‘pericolosi’, avrebbe agito di conseguenza: “Se ci vedessi qualcosa di sbagliato sarei io a prendere le distanze”. Eppure la Del Santo non ha mollato la presa: “Non so, forse la ispiri. Secondo me sei un piacione, ma si deve mettere il cuore in pace”.

Deborah Togni e il rapporto con Belen e Cecilia

In che rapporti è la giovane con le “cognate” Belen e Cecilia? Sembra ottimi. Deborah è sempre presente agli eventi familiari del clan Rodriguez, segno che è stata accolta da tutti con calore. A maggior riprova del fatto che non c’è alcuna frizione ma solo tanto affetto e stima tra le tre donne, nelle scorse ore è arrivato un gesto emblematico da parte della Togni. Mentre veniva trasmessa l’intervista a Verissimo di Cecilia e Belen, la ragazza, tra le Stories Instagram, ha commentato con un dolce messaggio: “Ma che cognate che ho!“. Il tutto impreziosito con dei cuoricini.