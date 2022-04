Belen Rodriguez è tornata a parlare delle sue vicende sentimentali a Verissimo. La soubrette argentina è stata intervistata da Silvia Toffanin in coppia con la sorella minore Cecilia. Dopo un video messaggio di mamma Veronica Belù si è lasciata andare ad un retroscena mai svelato fino ad oggi sul suo rapporto con Stefano De Martino.

Belen ha ricordato che il matrimonio dei suoi genitori dura da tempo e che le difficoltà non sono mancate ma che entrambi sono riusciti a perdonarsi e a restare uniti. “È bello rispettare le promesse che si fanno davanti a Dio, restare uniti nella buona e nella cattiva sorte. Io nella cattiva sorte me ne sono andata, invece è bello restare”, ha confidato.

Parole forti che lasciano intuire che la separazione tra Belen e Stefano sia avvenuta in un momento complicato durante il quale la Rodriguez non è riuscita a resistere. Ora però la coppia sembra pronta a riunirsi: da mesi la Rodriguez è tornata a frequentare il marito, dal quale ha avuto il figlio Santiago che oggi ha nove anni.

Un ritorno di fiamma vissuto con grande discrezione e riservatezza: i diretti interessati preferiscono non sbilanciarsi troppo anche se i paparazzi continuano ad immortalarli in situazioni di grande dolcezza e complicità. Belen e Stefano si sono conosciuti nel 2012, sposati nel 2013 e separati la prima volta nel 2015. Il riavvicinamento è arrivato nel 2019 ma è durato a malapena un anno.

“Stefano adesso balla e fa tanto altro. È un bello che balla, è la verità. Io ho fatto dei macelli in amore che avrei potuto evitare. Ho dei rimpianti… prima dicevo di no. Ho fatto un sacco di ca**ate… quali? Non si dice. Avrei voluto tenermi qualcosa per me. Se tornassi indietro cambierei delle cose”

Si è invece raffreddato il rapporto tra Belen e Antonino Spinalbese. La conduttrice de Le Iene e l’ex hair stylist continuano ad avere un legame solo per il bene della piccola Luna Marì, nata a luglio 2021. La rottura è avvenuta per incompatibilità caratteriali. Di recente Antonino ha rivelato sui social network di avere una grave malattia autoimmune ma Belen sembra essere all’oscuro di tutto:

“Io sapevo di un’infiammazione al pancreas, del digiuno durato una settimana in ospedale. Non sapevo nulla di questa malattia autoimmune. Non racconto più niente perché qualcosa voglio tenerla per me, fa bene tenersi qualcosa per se stessi ma io sono un persona con una umanità”