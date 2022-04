Belen e Ariana Grande con lo stesso vestito lilla: marca e prezzo

By

A Le Iene la Rodriguez ha sfoggiato il mini dress scelto dalla popstar di origini italiane qualche mese fa per la tv americana

Cosa hanno in comune Belen Rodriguez e Ariana Grande? La medesima passione per la moda e i mini abiti! A Le Iene la soubrette argentina ha sfoggiato lo stesso vestito indossato dalla popstar di origini italiane qualche tempo fa, in una puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon.

Si tratta di un mini dress aderente, color lilla. Molto corto, presenta un’ampia scollatura, che lascia intravedere le coppe, simile a quella con la caratteristica forma “a cuore”. Il dettaglio più cool è senza dubbio l’orlo finale: una decorazione color argento, che segue i contorni di un fiore coperto di strass.

La creazione è firmata David Koma, giovane stilista della Georgia che oggi lavora a Londra. I suoi abiti eleganti, particolari e molto chic, sono scelti di continuo da star internazionali. Prima di Ariana Grande cantanti del calibro di Beyoncé, Jennifer Lopez e Adele si sono affidate alla sua creatività. Ma anche le top model Cara Delevingne, Kendall Jenner, Rosie Huntington-Whiteley.

Quanto costa il vestito lilla di Belen e Ariana Grande

Il prezzo? Non proprio alla portata di tutti, l’abito glicine scelto dalla Grande e da Belen costa ben 1.627, 95 euro! È disponibile sul sito ufficiale di David Koma. Ariana ha completato il look con un paio di pumps Medusa Aevitas di Versace, uno dei trend di stagione, dal valore di 1.090.000 euro.

Scarpe che con il loro vistoso plateau sono perfette per l’ex stellina Disney, alta a malapena 153 centimetri. Diversa la scelta di stile di Belen Rodriguez, che può fare affidamento sulla competenza della sua nuova stylist Nicole Costi. La moglie di Stefano De Marino ha optato per dei sandali argentati allacciati alla caviglia e firmati Ninalilou (prezzo sulle 300 euro).

La presentatrice de Le Iene ha poi reso il look più elegante con dei gioielli Damiani mentre Ariana Grande ha preferito fare a meno di collane e bracciali e ha messo in mostra il volto legando i capelli. Non di certo una novità visto che la coda di cavallo è diventata col tempo il marchio di fabbrica della 28enne.